La transizione presidenziale di Joe Biden inizia con BuildBackBetter.gov

Ascolta l'articolo

L’amministrazione Biden ha ora il supporto federale per iniziare la transizione, compreso l’uso dei domini .gov

Come spesso accade nell’era del tutto connesso, una presidenza lascia il posto ad un’altra solo quando gli account online vengono di fatto trasferiti ai nuovi proprietari. Così è successo quando l’account Twitter @POTUS è passato da Obama a Trump e così sarà con lo switch tra quest’ultimo e Joe Biden, presidente eletto dal popolo americano quasi tre settimane fa. Ma prima del trasferimento dei profili, il beneplacito all’amministrazione democratica arriva dall’amministratore di GSA, Emily Murphy, che ha dichiarato in una lettera a Biden che il processo ufficiale di passaggio di vari account e domini web stato approvato – una decisione a cui ha detto di essere arrivata in modo indipendente, pochi minuti prima che Donald Trump avesse twittato che aveva dato il suo via libera all’avversario di insediarsi in quel di Washington.

Identità presidenziale digitale

Insomma Biden può finalmente utilizzare il dominio web .gov per tutto ciò che crede opportuno, un suffisso che è disponibile solo per entità e organizzazioni governative. La decisione da inoltre a Biden l’accesso ai finanziamenti federali per far sì che la transizione avvenga prima dell’inaugurazione a gennaio, e questo include l’accesso ai domini ufficiali .gov. Proprio come la campagna di Trump aveva lanciato GreatAgain.gov nel novembre 2016, l’amministrazione Biden-Harris ha reso disponibile il sito BuildBackBetter.gov, completo di informazioni sulla politica, selezioni di gabinetto e, naturalmente, una sezione per le donazioni. I gestori dei social media Twitter e Facebook, hanno confermato che passeranno il controllo di @potus e degli account associati all’amministrazione Trump una volta che Biden avrà prestato giuramento come 46° presidente.