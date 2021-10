ServiceNow presenta nuove soluzioni ESG integrate

Le soluzioni ESG di ServiceNow combinano la potenza della Now Platform con i prodotti e l’ecosistema dei partner

ServiceNow annuncia una nuova soluzione ESG basata sulla Now Platform, che aiuta le aziende ad attivare strategie, programmi e iniziative ESG, come migliorare la diversity e inclusion, ridurre le emissioni di carbone e aumentare la business resilience in tutta l’azienda. La soluzione ESG di ServiceNow combina la potenza della Now Platform con i prodotti nuovi ed esistenti e l’ecosistema dei partner, per aiutare le organizzazioni a pianificare, gestire e governare i programmi e le iniziative ESG, ottenendo un maggiore impatto ambientale, sociale e aziendale.

Le aziende danno sempre più priorità alle iniziative ESG, per contribuire a realizzare un mondo più sostenibile, equo ed etico, ottenere la fiducia dei clienti e delle parti interessate e avere risultati di business di successo. Secondo studi recenti, l’88% degli investitori concorda che le aziende che danno priorità a iniziative ESG rappresentano una migliore opportunità di rendimento a lungo termine, rispetto alle aziende che non lo fanno, e i consumatori sono cinque volte più propensi a fidarsi, acquistare, sostenere e proteggere le aziende con un forte obiettivo ESG.

Oggi gli sforzi ESG sono spesso ad hoc, isolati e manuali. I prodotti tecnologici disponibili supportano attività ESG discrete e disconnesse, aggravando il problema. Allo stesso tempo, le normative ESG globali continuano a evolversi rapidamente: dal 2018 sono state proposte oltre 170 misure regolamentari ESG e l’82% degli investitori ritiene che le aziende non siano preparate a conformarsi alle normative. Le aziende devono essere in grado di collegare i loro diversi prodotti ESG e i sistemi operativi e supportare i requisiti normativi per ridimensionare i loro sforzi, raggiungere gli obiettivi ESG e supportare le crescenti aspettative degli stakeholder circa maggiori livelli di trasparenza e divulgazione. La soluzione ESG di ServiceNow si basa su un singolo modello di dati e un’unica architettura, per questo aiuta le aziende a raggiungere questi obiettivi.

“Oggi il tema ESG è importante per i responsabili aziendali. I leader hanno bisogno di modi migliori per pianificare, gestire, governare e capire il ritorno degli investimenti delle loro iniziative, nell’ottica di supportare un mondo più sostenibile, equo ed etico”. Ha affermato Gina Mastantuono, Chief Financial Officer ServiceNow. “Grazie alla potenza della Now Platform, ServiceNow è il partner strategico di una piattaforma ESG per il business e aiuta i leader a ottenere il controllo operativo sul numero crescente di iniziative ESG e guidare un cambiamento positivo e duraturo a livello globale”.

Grazie all’ultima soluzione ESG integrata, ServiceNow adotta un approccio olistico che aiuta le organizzazioni a indirizzare l’impatto e creare una maggiore fiducia tra clienti, investitori e dipendenti. Le organizzazioni possono convertire gli obiettivi ESG in un impatto significativo e creare valore a lungo termine, innovando i processi e fornendo risultati sostenibili

Una soluzione unica per le attività ESG in tutta l’azienda

Sfruttando la potenza della Now Platform, la nuova soluzione ESG di ServiceNow funge da torre di controllo operativa per aiutare a convertire gli obiettivi ESG delle aziende in realtà, fornendo visibilità e trasparenza attraverso i programmi e le iniziative ESG e aiutando a definire strategie e gestire attività su un’unica piattaforma. I componenti chiave della soluzione integrata di ServiceNow includono:

*NEW* ServiceNow ESG Management and Reporting consente alle aziende di preparare materiali, stabilire obiettivi, monitorare prestazioni, raccogliere e convalidare dati pronti per l’audit e creare informative in linea con i principali framework di reporting ESG

consente alle aziende di preparare materiali, stabilire obiettivi, monitorare prestazioni, raccogliere e convalidare dati pronti per l’audit e creare informative in linea con i principali framework di reporting ESG ServiceNow Project and Portfolio Management aiuta a costruire e mantenere la roadmap ESG di un’azienda, inclusi gli strumenti di strategia, pianificazione e budgeting oltre al monitoraggio continuo di costi, risorse e risultati. Le aziende hanno visibilità sui loro investimenti ESG e migliorano la portata e l’impatto dei loro sforzi

aiuta a costruire e mantenere la roadmap ESG di un’azienda, inclusi gli strumenti di strategia, pianificazione e budgeting oltre al monitoraggio continuo di costi, risorse e risultati. Le aziende hanno visibilità sui loro investimenti ESG e migliorano la portata e l’impatto dei loro sforzi ServiceNow Integrated Risk Management fornisce funzionalità base di governance oltre a valutazioni del rischio avanzate, monitoraggio continuo, intelligenza artificiale, audit, privacy, automazione e altro ancora. Integra considerazioni e dati ESG in un’efficace gestione del rischio e della conformità a livello aziendale, con una visione in tempo reale della conformità e del rischio ESG, nonché analisi avanzate che migliorano il processo decisionale e le prestazioni aziendali

Questi componenti si interfacciano con gli strumenti ServiceNow low-code e le soluzioni come Business Continuity Management, Vendor Risk Management, Security Operations, Hardware Asset Management e HR Service Delivery, per generare un impatto e valore ESG ancora maggiore.

La collaborazione con l’ecosistema ServiceNow per risolvere le sfide ESG

L’ecosistema ServiceNow di partner, sviluppatori, clienti e altre terze parti sarà un moltiplicatore di forza per la soluzione ServiceNow ESG. Oggi ServiceNow annuncia anche l’espansione della partnership con KPMG, che si occuperà del lancio della soluzione ESG di ServiceNow. Entrambe le società lavoreranno a stretto contatto per attivare soluzioni ESG presso i clienti comuni, creando anche nuovi workflow ESG sulla Now Platform, per estendere ulteriormente le capacità della soluzione.

Attraverso il programma dedicato agli sviluppatori, ServiceNow sta anche mobilitando gli ISV, così come altre terze parti e clienti, per creare workflow ESG specializzati che soddisfino i requisiti unici dei vari settori e aree geografiche, affrontare questioni specifiche ed estendere le iniziative ESG alla supply chain.

Per esempio: