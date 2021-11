Al via Security Summit Streaming Edition

Domani prende il via Security Summit Streaming Edition, il Convegno di riferimento della cybersecurity in Italia, che dedica come da tradizione tre giornate all’evoluzione della società digitale, partendo dai dati sul cybercrime degli ultimi sei mesi.

A questo link è possibile registrarsi alla sessione plenaria di apertura, nel corso della quale sarà presentata la nuova edizione del Rapporto Clusit 2021.

Dopo l’introduzione di Gabriele Faggioli, Presidente di Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – alcuni degli autori illustreranno i dati degli attacchi cyber verificatisi nel primo semestre del 2021, analizzando scenari e settori più a rischio, con riferimento anche al record negativo degli eventi nel nostro Continente: un quarto degli incidenti di sicurezza verificatisi tra gennaio e giugno è infatti avvenuto in Europa.

Interverrà al dibattito Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con un contributo inedito sulle attività e segnalazioni nel primo semestre del 2021.

Nei tre giorni di Security Summit Streaming Edition si articoleranno 36 sessioni, nel corso delle quali esperti, istituzioni e aziende porteranno il proprio contributo per delineare la cybersecurity del prossimo futuro.

Di seguito, oltre alla presentazione del Rapporto Clusit 2021, le segnaliamo alcuni appuntamenti di rilievo per i media:

Martedì 9 novembre, ore 18.00: “Mentoring e Cyber Security: utopia o possibilità nascosta?” a cura della Community Women For Security. La community “rosa” della cyber security analizza il role modeling nel settore per lo sviluppo di nuove competenze e professionalità.

Mercoledì 10 novembre, ore 14.00: “La Pubblica Amministrazione verso il “new normal”: il ruolo chiave delle in-house”, con alcune delle principali società in-house regionali: CSI Piemonte, Liguria Digitale, Insiel, Aria Spa.

Giovedì 11 novembre, ore 16.00: “Difesa del Sistema Paese: le sfide e l’importanza dell’Intelligence oggi”, con il contributo della Fondazione Margherita Hack. I relatori approfondiranno la complessa situazione dei Servizi Segreti a livello globale, analizzando il ruolo dell’Intelligence sulle nuove minacce cyber e il terrorismo internazionale.

Interverranno:

• Angelo Tofalo, Parlamentare, autore del libro “Intelligence Collettiva. Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”

• Umberto Saccone, Presidente IFI Advisory

• Marco Santarelli, Direttore scientifico Fondazione Margherita Hack

• Stefano Quintarelli, Co-fondatore e membro del direttivo Clusit

• Corrado Giustozzi, Senior partner Rexilience, nel direttivo Clusit

Modera Gabriele Faggioli, presidente Clusit.

Security Summit Streaming Edition chiude idealmente la campagna ECMS – European Cyber Security Month – voluta nel mese di ottobre dall’Unione Europea e promossa nel nostro Paese da Clusit.

Il programma completo di Security Summit Streaming Edition è disponibile al sito securitysummit.it.