FIEGE si affida a Salesforce per continuare a portare innovazione in ambito HR con il supporto di XCC

Da sempre all’avanguardia e in costante evoluzione, FIEGE Logistics ha deciso di implementare uno dei primi progetti in Italia e il primo progetto in Europa basato su Salesforce Work.com, la soluzione che applica le logiche del CRM alla gestione e all’engagement del dipendente dall’on boarding al performance management.

Un percorso di innovazione continua in ambito HR per FIEGE, avviato già più di un anno fa con il suo primo progetto di Direct Management.

In questo nuovo percorso, FIEGE è stata affiancata da XCC – eXperience Cloud Consulting, società specializzata in soluzioni di cloud computing in ambito CRM e Consulting Partner di Salesforce. In particolare, grazie all’attuazione di un progetto di Employee Experience Transformation sono stati digitalizzati tutti i processi HR in un’unica mappa applicativa scalabile, in perfetta armonia con l’ecosistema aziendale e mantenendo l’Employee Journey come punto cardine.

FIEGE Logistics è specializzata nella gestione logistica omnichannel ed è presente in Italia dal 1980. Ad oggi conta oltre 3.500 collaboratori e 6 stabilimenti in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto, per oltre 450.000 mq logistici gestiti. FIEGE vanta un comprovato expertise in tutti i settori fondamentali della logistica, come moda, wine&spirits, cosmetica, nutrition, petfood, prodotti per bambini e premaman e complementi di arredo per i quali sviluppa soluzioni logistiche integrate multicanale.

«Per FIEGE, mettere le persone al centro è da sempre un valore aziendale imprescindibile» ha commentato Gaetano Scuzzarella, Head of Finance, HR, Legal & Admin di FIEGE Logistics. «Innovare in ambito HR significa anche continuare a sviluppare nuove soluzioni per permettere un migliore scambio di informazioni con i lavoratori e tra lavoratori. L’idea di implementare uno dei primi progetti ad utilizzare la tecnologia Salesforce per la digitalizzazione dei processi HR in Italia, significa dichiarare che FIEGE vuole posizionarsi non solo come azienda B2b, ma anche come azienda H2h, ovvero human to human».

L’attenzione nei confronti dei propri professionisti non è una novità ma con questo percorso l’Employee Experience garantisce inclusività, coinvolgimento e benessere continuo. Il Sales Director di XCC, Daniele Di Martino, che ha seguito tutta l’implementazione del progetto, ha commentato «è stata una bellissima esperienza, costruttiva da ambo le parti. Quando incontri un’azienda che ha chiari i propri processi, conosce il valore dell’innovazione ed è aperta a consigli o cambiamenti per sfruttare al meglio le opportunità e il valore di una nuova tecnologia, allora il percorso non è altro che un susseguirsi di passi migliorativi in cui si cresce tutti insieme».

Una collaborazione ben riuscita quella tra FIEGE, Salesforce e XCC che porta l’azienda tedesca in prima posizione nella classifica ‘Employee Care’ confermata anche durante l’evento Digital HR che si è svolto in data 22 ottobre presso l’hub logistico FIEGE di Nogarole Rocca.

«Salesforce è leader nella Customer Experience e durante la pandemia ha lanciato work.com, una soluzione che consente alle aziende di creare una Employee Experience efficace e coinvolgente – ha dichiarato Tommaso Fe’, Regional Sales Director Salesforce Italia – FIEGE Logistics è un vero trailblazer in quanto con questo progetto, realizzato da XCC, crea nuovi percorsi di engagement per i propri dipendenti con l’obiettivo di aumentare il loro livello di soddisfazione».

FIEGE non smette mai di reinventare sé stessa per rimanere all’avanguardia in un’epoca di digitalizzazione e automazione, non limitandosi a vivere il cambiamento ma contribuendo, insieme ai suoi clienti e ai suoi collaboratori, a creare un futuro in modo proattivo tenendo al centro il benessere dei propri dipendenti, come requisito fondamentale per un’azienda di successo.