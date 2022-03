Gli NFT arriveranno presto su Instagram

Zuckerberg ha confermato l’interesse di Meta verso i token artistici

Mark Zuckerberg ha affermato che Meta aggiungerà presto gli NFT a Instagram. Il manager, durante una sessione al South By Southwest, ha spiegato che “nei prossimi mesi, Meta avrà la capacità di visualizzare gli NFT, e si spera che nel tempo sarà in grado di coniare oggetti nell’ambiente”. Ci sono state voci a riguardo in passato. Lo scorso anno, il capo di Instagram Adam Mosseri aveva affermato che il team stava “esplorando attivamente gli NFT”. A gennaio, abbiamo sentito una segnalazione secondo cui i team di Facebook e Instagram stavano lavorando alle integrazioni NFT. Il rapporto menzionava che c’erano progressi sulle funzionalità che consentivano di utilizzare un NFT come foto profilo e coniare token sulla piattaforma.

Queste prime due caratteristiche si integrano bene con ciò che Zuckerberg ha menzionato, ma non è ancora esattamente chiaro cosa significherebbe coniare un NFT su Instagram. L’idea di un mercato social sembra essere ancora lontana, anche se l’enorme crescita di siti come OpenSea rende l’idea particolarmente allettante.

Naturalmente, qui c’è anche il discorso sul metaverso. Secondo quanto riferito, Zuckerberg ha parlato di coniare l’abbigliamento di avatar come NFT e di portarlo “tra i tuoi diversi posti”. Zuckerberg ha già parlato di NFT e del metaverso, dicendo che vede entrambi come parte della governance del mondo digitale.

Ma ci sono delle sfide importanti, come il doversi assicurare che gli oggetti si integrino bene su piattaforme diverse, il che non è particolarmente facile. All’inizio di quest’anno, Twitter ha introdotto una funzionalità che consente ad alcuni utenti di impostare un NFT di loro proprietà come immagine del profilo. Vengono quindi visualizzati come esagoni e chiunque sia interessato può fare clic per visualizzare i metadati dell’NFT.