Superview: il vettore di business custom che sfrutta appieno il valore dei dati

Sviluppato dalla friulana Web Industry genera informazioni che alimentano il business in un mercato sempre più agguerrito

Trasformare i molti dati a disposizioni di un’azienda in informazioni preziose per comprendere le esigenze e le aspettative dei clienti, accrescerne il numero, ottimizzare gli acquisti, stimolare i consumi, migliorare l’esperienza di acquisto e, di conseguenza, accrescere il proprio business.

Lo studio di Web Industry e il conseguente sviluppo della soluzione sono diventati una “case history” e un paradigma trasferibile a ogni realtà aziendale, pur in una logica taylor made.

Rispondendo alle necessità di Dose Giardinaggio, un’azienda storica del Friuli Venezia Giulia, specializzata in consulenza, vendita, noleggio e manutenzione di attrezzature ed articoli da giardinaggio di qualità, Web Industry ha introdotto in azienda Superview, un vettore di business custom di propria creazione, capace di qualificare, valorizzare e convertire il dato cliente in informazioni utili a comprendere i comportamenti, le abitudini e i fenomeni legati al consumatore. «Abbiamo analizzato i dati, perché non tutti sono di valore, alcuni generano solo chiasso e distolgono l’attenzione – spiegano da Web Industry -. Successivamente abbiamo classificato i dati per tipologia e gerarchia di importanza e poi li abbiamo aggregati in informazioni utili al nostro cliente per capire e comprendere gli stili di acquisto, le attitudini, le preferenze ai quali far seguire conseguenti servizi e strategie di business». Il quarto e ultimo step, anch’esso estremamente importante, è dato dalla comunicazione e rappresentazione visiva dei risultati in forma grafica, «per aiutare tutti gli stakeholder a comprendere i risultati in modo intuitivo e veloce».

Con Superview l’azienda può raccogliere informazioni e migliorare i propri servizi mettendo sotto la lente clienti puntuali o cluster, popolazioni e aggregati, individuando strategie a medio e lungo termine per ogni sua business unit.