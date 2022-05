Nuova nomina in Cisco

Cisco nomina Angelo Fienga Director, Sustainabile Solutions di Cisco EMEAR

La sostenibilità in Cisco a livello internazionale parla italiano. L’azienda, infatti, ha comunicato la recente nomina di Angelo Fienga come Director, Sustainable Solutions di Cisco EMEAR.

In questo ruolo il manager si occuperà di definire le strategie e le soluzioni per aiutare clienti del settore pubblico e privato a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di economia circolare, che oggi sono elementi essenziali per coniugare crescita, competitività e responsabilità nei confronti della società e del pianeta.

Fienga è un manager di grande esperienza che opera da più di 25 anni nel settore ICT, avendo maturato ampie competenze tecniche e di leadership nell’ambito innovazione, prevendite e technical marketing sia in aziende di livello globale, come Ericsson e Qualcomm, sia in start-up.

In Cisco dal 2011, ha ricoperto il ruolo di Architect Mobility, Global Collaboration Technology Strategy, contribuendo a guidare le strategie Cisco sulle tecnologie più dirompenti, dall’Intelligenza Artificiale al Cloud e all’IoT e sulla Unified Communication. Dal 2021 Fienga è stato Architect, Sustainability & Circular Economy EMEAR, ruolo che ora lascia per assumere la nuova posizione. Il manager è anche co-autore di una Defensive Publication sull’Economia Circolare.

Fienga è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, presso cui ha successivamente conseguito anche un Master in Data Intelligence e Decision Science; ha inoltre conseguito la certificazione in Design Thinking in Cisco e presso IDEOU e la certificazione Cisco in Data Science. Fienga vive a Roma, ha 53 anni, è sposato e ha due figlie.