Apple lancerà la “modalità di blocco” per proteggersi dagli hack in stile Pegasus

Apple sta lanciando una “modalità di blocco” per i suoi dispositivi per proteggere gli utenti, inclusi giornalisti e attivisti per i diritti umani, presi di mira da attacchi di hacking come quelli lanciati dai clienti governativi di NSO Group utilizzando lo spyware Pegasus. Apple attiverà una nuova impostazione in autunno spiegando che così potrà impedirà attacchi spyware noti, chiudendo le vie tecniche per lo spionaggio digitale.

L’azienda ha inoltre affermato che la modalità di blocco è destinata agli utenti che affrontano “minacce gravi e mirate alla loro sicurezza digitale”. La notizia è un segno di come la proliferazione di spyware mercenari, o strumenti che possono essere utilizzati dai clienti del governo per hackerare qualsiasi telefono e controllarli in remoto, sia diventata una delle principali preoccupazioni commerciali per Apple e altri produttori di telefoni.

Le protezioni offerte dalla modalità in arrivo includono il blocco della maggior parte degli allegati dei messaggi, il blocco delle chiamate FaceTime in arrivo se l’utente non ha precedentemente chiamato il mittente o inviato una richiesta di chiamata e il blocco dell’accesso a un iPhone quando è collegato a un computer o un accessorio. Quando un iPhone o un altro telefono viene infettato da Pegasus, l’utente dello spyware può in effetti prendere il controllo del dispositivo, accedendo a messaggi, immagini e posizione.

Il software può persino trasformare un device in un dispositivo di ascolto remoto. Apple non ha rivelato il numero degli utenti soggetti a hack in stile Pegasus, ma i suoi dispositivi sono stati vittime di attacchi altamente mirati in 150 paesi. Pegasus è un programma di hacking sviluppato e concesso in licenza ai governi di tutto il mondo da NSO Group, una società israeliana. Può infettare telefoni con iOS o Android e distribuito tramite attacchi “zero clic”, che non richiedono alcuna interazione con il proprietario.