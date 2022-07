eBay scommette sugli NFT acquisendo KnowOrigin

Nuovo slancio nel mondo delle opere digitali per il sito di aste ed e-commerce

eBay ha fatto la sua più grande mossa nel mondo degli NFT con l’acquisizione del marketplace KnownOrigin. La società di aste online ha confermato che l’affare è stato chiuso il 21 giugno. “Questa partnership ci aiuterà ad attirare una nuova ondata di creatori e collezionisti di NFT”, ha affermato il co-fondatore di KnownOrigin David Moore.

KnownOrigin si descrive come “uno dei primi e più grandi mercati NFT al mondo” e attualmente è al 12esimo posto nel volume di scambi di tutti i tempi per NFT supportati da Ethereum con 7,8 milioni di dollari, secondo DappRadar. I mercati più quotati e popolari includono OpenSea, con un valore di scambio pari a 30,43 miliardi di dollari, e Decentraland con 155,66 milioni di dollari.

eBay ha iniziato a consentire le vendite NFT sul suo sito l’anno scorso. Con l’acquisizione di KnownOrigin, il sito ha l’opportunità di controllare un vero mercato digitale in cui le transazioni possono essere sia monitorate che controllate, non solo offerte con la speranza che il venditore trasferisca correttamente un NFT al portafoglio dell’acquirente.

Attualmente, i venditori approvati su eBay possono elencare gli NFT nello stesso formato di un articolo fisico e molte inserzioni oggi condividono i dettagli del numero dell’opera e di quale portafoglio digitale l’acquirente avrà bisogno per ricevere il trasferimento dopo la vendita. L’attuale metodo di vendita NFT di eBay include anche alcuni limiti, come un massimo di 10.000 dollari per file e il requisito che l’acquirente e il venditore si trovino nello stesso paese. Inoltre, gli NFT non possono essere venduti insieme a un articolo fisico.