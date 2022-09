Data center affidabili e green

Data4 sostiene la trasformazione delle imprese tramite i data center, hub dello sviluppo

Strategicamente posizionato nel mercato IT, Data4 supporta progetti di digital transformation nell’era del multicloud e dell’outsourcing infrastrutturale. ll gruppo, nato nel 2006 e acquisito nel 2018 da AXA IM-Real Assets, gestisce 25 data center in Francia, Italia, Spagna, Polonia e Lussemburgo. Data4, conta cinque campus data center in Europa, per una capacità complessiva di 384 MW di potenza che sarà ulteriormente ampliata. Data4 supporta l’incremento esponenziale delle esigenze di archiviazione dei dati dei suoi clienti fornendo soluzioni di colocation sicure, in un ecosistema neutrale e iper-scalabile per cloud providers, system integrator, PA, grandi aziende e PMI che richiedono di altissimi standard di affidabilità per le loro infrastrutture IT.

Iperscalabilità e neutralità

«La costruzione di un datacenter si basa su quattro pilastri: location adatta, infrastrutture adeguate, sicurezza fisica, connettività» – spiega Marco Casaletta, sales engineer & telco operators manager di Data4. «Come carrier-neutral ci occupiamo di progettare, finanziare e costruire data center hyperscale che permettano ai clienti di valutare e scegliere liberamente il proprio partner per la connettività. Tra i principali servizi offre soluzioni di data hosting scalabili e sicure in funzione delle specifiche esigenze. I campus Data4 offrono una serie di caratteristiche fisiche e di sicurezza della struttura che sarebbero estremamente complesse da replicare on-premise e che richiederebbero un impiego di risorse poco strategico sul lungo termine. L’infrastruttura proposta permette infatti di beneficiare di un servizio con standard qualitativi elevatissimi tra cui iper-connettività, sistemi di raffreddamento, sicurezza degli spazi e personale altamente specializzato».

Sicurezza dei dati e sostenibilità

Data4 offre le migliori garanzie per la sicurezza e la protezione dei dati dei propri clienti. Il campus di Cornaredo (MI) è sviluppato secondo i più alti standard di resilienza e continuità dei servizi erogati nel mondo Datacenter che si traducono in ambienti Certificati ANSI TIA 942 Rate4. Le infrastrutture IT sono distribuite in edifici totalmente indipendenti tra loro, che garantiscono un altissimo grado di sicurezza e alta affidabilità. «I data center sono i pilastri della digital economy ma al tempo stesso sono infrastrutture energivore. Puntiamo a ridurre l’impatto ambientale con l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2030. Data4 ha aderito al Climate Neutral Data Center Pact adottando un piano integrato di efficienza energetica che prevede l’impiego di fonti cento per cento green e l’ottimizzazione dei consumi di acqua. Tramite il nostro programma Data4Good abbiamo avviato un processo interno per misurare l’impatto ambientale in modo preciso e trasparente, identificando le leve d’azione per i componenti delle strutture a più alto impatto ambientale. La sostenibilità però non significa solo riduzione dell’impatto ambientale. Data4 è impegnata concretamente anche in politiche per la creazione di nuove competenze, l’inclusione sociale e lo sviluppo del tessuto economico dei territori».