Maticmind: nuovo progetto con l’Università Federico II di Napoli per la formazione dei giovani talenti

Al via “Cisco Academy – DTLab Networking Bootcamp 2023” con l’obiettivo di formare gli studenti sulle più avanzate tecnologie, grazie all’expertise fornita da tutti gli attori coinvolti: Maticmind, Federico II, Cisco e Consorzio Clara

Maticmind, system integrator leader nel settore ICT in Italia, avvia una nuova collaborazione con l’Università Federico II di Napoli: l’azienda parteciperà al progetto Cisco Academy – DTLab Networking Bootcamp 2023, per formare gli studenti e scovare nuovi talenti informatici.

Un’iniziativa nata nel 2018, ideata da Cisco (multinazionale specializzata in ambito networking), Consorzio Clara (Academy Support Center Cisco per la regione Campania e affermata realtà che eroga corsi di formazione ICT) e dalla stessa università; a cui dal 2021 partecipa anche Meditech (Centro di Competenza del Mediterraneo che promuove la diffusione di strumenti di innovazione tecnologica).

Per il 2023, il progetto si arricchisce grazie al contributo di Maticmind, che apporterà il proprio know-how mettendolo a disposizione degli studenti. L’iniziativa ha l’obiettivo di formare i partecipanti su tecnologie quali networking, cloud e cybersecurity, sempre più attuali grazie al processo di trasformazione digitale in atto e, che per questo, rappresentano settori alla ricerca di nuovi professionisti.

I rappresentanti Maticmind parteciperanno alle lezioni coordinate ed erogate dagli esperti dell’Università e del Consorzio Clara, apportando la propria esperienza, indicando come agire e quali soluzioni adottare in caso di attacchi o criticità informatiche, organizzando anche workshop per far interagire gli studenti e fargli testare attivamente le strategie di difesa elaborate.

Un’opportunità per gli studenti che potranno partecipare gratuitamente al corso (al via da maggio), al termine del quale, superate le prove, potranno accedere all’esame per conseguire la certificazione Cisco DevNet Associate (la formazione avverrà integrando attività in presenza e attività online; l’iscrizione è aperta fino al 14 aprile a tutti i possessori di diploma di istruzione secondaria di secondo grado).

“Il nostro mondo è in rapida e continua evoluzione, per questo c’è bisogno di nuovi professionisti. Temi quali cybersecurity e networking ormai sono attuali e per i giovani rappresentano una grandissima opportunità di sviluppo professionale per il futuro. Siamo, infatti, alla ricerca costante di talenti e la collaborazione con le università rappresenta un modello vincente. Questo nuovo progetto ci rende orgogliosi: valorizziamo i giovani ed il territorio” commenta Paolo Prevedini, Marketing Director Maticmind.