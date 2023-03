Zero Trust catalizza la nuova offerta di sicurezza Dell

In arrivo un pacchetto rinnovato di servizi gestiti e soluzioni a protezione dei sistemi

Dell Technologies sposa la filosofia Zero Trust e annuncia nuovi servizi e soluzioni di sicurezza per aiutare aziende e organizzazioni a proteggere i propri sistemi, anche in cloud, endpoint e dispositivi dalle minacce e rispondere agli attacchi.

Le sfide

L’ambiente IT sempre più distribuito crea nuove opportunità per i criminali informatici costringendo le organizzazioni ad aggiornare il proprio approccio alla protezione. Il 72% dei leader aziendali e dei professionisti IT ritiene che il mondo del lavoro in evoluzione esponga la propria organizzazione a rischi ancora maggiori. Le nuove offerte di sicurezza di Dell aiutano ad affrontare queste sfide in modo che le organizzazioni possano ridurre i rischi e proteggere la propria attività. «La sicurezza è uno spazio complesso e super frammentato» afferma Mihir Maniar, Vice President, Infrastructure (ISG) and Cybersecurity Services, Dell Technologies. «Gli attacchi di area si sono espansi rapidamente e gli attacchi continuano a crescere e diventare più sofisticati. E, come sappiamo specialmente tra le piccole e medie aziende, c’è una carenza di skill e risorse. Anche per questo stiamo introducendo nuovi servizi».

Tris d’assi

Anzitutto Dell espande le funzionalità dell’offerta di servizi gestiti di sicurezza con Managed Detection and Response Pro Plus, un set di servizi completamente gestiti per la protezione di infrastrutture anche in cloud, endpoint, software e hardware per aiutare le aziende a prevenire e rispondere alle minacce alla sicurezza. Il servizio fornisce rilevamento e analisi di minacce e vulnerabilità 24X7, gestione delle attività di patching e counseling grazie alla disponibilità del servizio di Incident Recovery Care di esperti certificati per valutare un incidente di sicurezza e ripristino dell’operatività in caso di violazioni o incidenti.

Il servizio comprende altresì la possibilità di condurre simulazioni di data breach e attacchi per garantire che i controlli di sicurezza esistenti di un’organizzazione, siano configurati e funzionino correttamente; l’esecuzione di pentest per individuare vulnerabilità nell’ambiente iT utilizzando le stesse tecniche utilizzate da hacker esperti, segnalando attività potenzialmente sospette e raccomandando miglioramenti della postura di sicurezza. Compreso nel servizio, già disponibile a livello globale tramite i partner di canale, un pacchetto dedicato alla formazione con una serie di moduli brevi per migliorare la consapevolezza dei rischi da parte dei dipendenti e incoraggiare comportamenti corretti e responabili.

Oltre ai servizi gestiti, Dell amplia la propria offerta software completando il portfolio SafeGuard and Response con CrowdStrike Falcon, una piattaforma cloud native che abilita all’accesso a una suite estesa di strumenti di protezione delle maggiori aree di rischio in azienda: endpoint, workload in cloud, dati e identità. «L’aggiunta di CrowdStrike al portfolio Dell – già ora disponibile a livello globale – rende più semplice per le organizzazioni affidarsi a Dell per soddisfare le loro crescenti esigenze di sicurezza, con soluzioni scalabili e best-in-class, ideali per accompagnarle verso un’architettura Zero Trust» ha commentato Matt Baker Senior Vice President of Corporate Strategy Dell Technologies. «Le aziende sono libere di scegliere il modo con cui progettare, gestire e proteggere il proprio ambienti IT, sia affiancandosi a un partner tecnologico riconosciuto come Dell sia utilizzando un set di servizi gestiti che le aiutano a creare resilienza, ridurre l’impatto degli attacchi informatici e riprendere rapidamente l’operatività». Per aiutare le organizzazioni a prepararsi ad un potenziale evento di sicurezza informatica, Dell annuncia altresì la disponibilità per ora solo in Nord America, di Product Success Accelerator (PSX) per Cyber Recovery. Offerto con tre livelli dedicati di assistenza (Ready, Optimize e Operate), PSX for Cyber Recovery è il primo servizio standardizzato all’interno della gamma di soluzioni e servizi di ripristino PSX di Dell di protezione dei dati critici e mantenimento della continuità del business.