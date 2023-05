Google rivela ufficialmente il suo primo pieghevole: Pixel Fold

L’azienda darà ulteriori dettagli alla conferenza per sviluppatori I/O 2023

Dopo mesi di voci e fughe di notizie, Google ha confermato l’esistenza di Pixel Fold. Ha mostrato per la prima volta il pieghevole in veste ufficiale in un video pubblicato su Twitter e YouTube. La società avrebbe dovuto rivelare Pixel Fold alla conferenza per sviluppatori I/O il 10 maggio. Tuttavia, come spesso è accaduto negli ultimi anni, Google ha offerto una prima occhiata in anticipo sulla data di lancio. Come rivelato in varie indiscrezioni, il primo telefono pieghevole di Big G ha una cerniera verticale che si apre per rivelare un display simile a un tablet, così come il capostipite del genere, il Galaxy Fold di Samsung. Quando Pixel Fold è chiuso, è possibile utilizzare un pannello più piccolo che si trova su un lato esterno, come un telefono tradizionale. Sappiamo poco altro nel merito del terminale che, a questo punto, sarà al centro della conferenza di apertura della Google I/O il 10 maggio.

I rapporti hanno suggerito che Pixel Fold partirà da 1.700 dollari, con disponobilità già da giugno ma solo in determinati mercati. Arriverà anche in Italia? Difficile dirlo ma la politica di Google è stata contraddittoria negli anni recenti, diversa per differenti dispositivi. A livello tecnico, pare che il cuore centrale del Fold sarà il chipset Tensor G2 di Google, lo stesso che si trova nei Pixel 7. Secondo quanto riferito, lo schermo esterno misura 5,8 pollici mentre il pannello interno, da aperto, avrà una diagonale da 7,6 pollici. Per quanto riguarda la durata della batteria, le voci suggeriscono che Pixel Fold avrà un’autonomia fino a 24 ore con un uso “normale” e addirittura 72 ore con il risparmio energetico attivo. Dubbi sull’effettiva durevolezza della cerniera, punto critico di ogni smartphone pieghevole. Google ha avuto parecchi anni per lavorarci quindi ci attendiamo che, almeno da questo punto di vista, non ci siano sorprese.