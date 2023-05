Sinergest: sostenibilità e innovazione

Crescita sostenibile, tra innovazione tecnologica e ottimizzazione di processo

L’attenzione per l’ambiente e la crescita sostenibile è diventata una priorità globale. Le aziende che adottano politiche e obiettivi di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), oltre a dimostrare una forte responsabilità sociale e a guadagnare la fiducia di clienti e investitori, possono beneficiare di notevoli vantaggi sul fronte dei costi di gestione e dell’efficienza delle risorse, sia a breve che a lungo termine (come testimoniano i progetti volti alla riduzione di rifiuti e sprechi o all’ottimizzazione dei processi produttivi).

«È importante sottolineare che gli obiettivi di sostenibilità devono necessariamente essere misurati e monitorabili e questo genera per le aziende anche un’opportunità di innovazione e progresso tecnologico» spiega Marco Vannucchi, CEO di Sinergest, software house con sede a Lucca, che dal 1999 supporta le imprese nel raggiungimento dei loro obiettivi di crescita e sviluppo, attraverso l’ascolto delle loro esigenze e un approccio che unisce competenza specifica e innovazione tecnologica. Sinergest progetta e svi­luppa applicativi web per l’ottimiz­zazione dei processi organizzativi e ha lavorato nel tempo per creare partnership con ulteriori eccellenze tecnologiche e consulenziali, allo scopo di fornire risposte pratiche e concrete ad esigenze aziendali sempre più complesse e strutturate, come quelle in ambito ESG.

Ne sono un esempio alcuni progetti che hanno ottenuto il riconoscimento e il finanziamento di Regione Toscana e Unione Europea: iWASTE, rea­lizzato con l’azienda Waste Recycling del Gruppo Hera (insieme all’Università di Pisa e ad altri partner tecnologici), finalizzato a rendere intelligente il ciclo di un impianto di trattamento ri­fiuti per ottimizzare l’attività e ri­durre i consumi energetici, e il recente ISTRICE (Innovativi Sistemi Tecnologici in Rete con Industria 4.0 per una Concia Ecosostenibile), finanziato nell’ambito del programma POR FESR Toscana 2021-2020. Quest’ultimo ha permesso di strutturare un sistema di monitoraggio proattivo delle prestazioni ambientali della conceria Settebello Spa, realizzando una rete di controllo in real-time del consumo energetico ed idrico, della qualità dell’aria degli ambienti di lavoro e degli scarichi idrici e aeriformi. Un sistema di sensori IoT avanzato e customizzato, gestito dalla piattaforma software Sinergest Suite, restituisce all’azienda una visione completa delle proprie prestazioni ambientali. La piattaforma agisce anche come strumento diagnostico volto all’ottimizzazione delle varie fasi di processo, riuscendo ad intervenire tempestivamente su specifiche criticità che possono insorgere, grazie al monitoraggio in tempo reale.

«I benefici di progetti come iWASTE e ISTRICE sono visibili nell’immediato, mentre il tema sostenibilità continuerà ad acquisire sempre maggiore rilevanza per le aziende nel corso dei prossimi anni. Investire in questo ambito può aprire nuove opportunità per l’efficienza e l’innovazione, migliorare la reputazione dell’azienda, attrarre investimenti e consentire l’acquisizione di un vantaggio competitivo significativo e durevole nel tempo» conclude Vannucchi.