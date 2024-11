AICA e ICDL presenti a Handimatica 2024

AICA e ICDL saranno presenti con un proprio stand all’evento nazionale dedicato alle tecnologie digitali per una società inclusiva, in programma a Bologna dal 28 al 30 novembre

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico e ICDL saranno presenti con un proprio stand a Handimatica 2024, l’evento nazionale dedicato alle tecnologie informatiche per la disabilità e l’inclusione – realizzato da Fondazione ASPHI Onlus – in programma a Bologna da giovedì 28 a sabato 30 novembre all’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani, in via Sario Bassanelli 9/11.

Handimatica 2024

“Habitat digitali inclusivi” è il tema scelto per la XIII edizione di Handimatica. Scuola digitale inclusiva, competenze STEAM dalla scuola al lavoro, Intelligenza Artificiale di supporto alla didattica e agli apprendimenti ed esperienze dirette delle scuole saranno le tematiche di laboratori e convegni rivolti al mondo della scuola: i laboratori permetteranno di sperimentare strumenti e metodologie e i convegni hanno l’obiettivo di condividere riflessioni sullo stato attuale e futuro dell’innovazione per l’inclusione scolastica.

Handimatica offre la possibilità a docenti e studenti di conoscere diverse soluzioni digitali che potranno arricchire e facilitare il processo educativo per tutti, in particolare a chi affronta disabilità fisiche, cognitive o sensoriali.

La partecipazione di AICA e ICDL

In questo contesto formativo e di sensibilizzazione sociale si inserisce la partecipazione di AICA e ICDL, come sottolineato da Antonio Piva, Presidente AICA: “Handimatica rappresenta un’occasione unica per scoprire le più recenti e innovative tecnologie applicate al mondo dell’inclusione scolastica, sociale e lavorativa. Come Associazione la cui mission è quella di sensibilizzare la società a un uso consapevole della tecnologia siamo felici di essere presenti a un appuntamento che fa dell’inclusione nel mondo della scuola un valore primario che condividiamo e promuoviamo. Anche per noi rappresenta un importante momento per incontrarsi e approfondire insieme i progressi tecnologici nel campo dell’accessibilità digitale oltre a condividere esperienze, conoscenze e buone pratiche in ambito ICT e inclusione sociale. Fra queste l’accessibilità delle nostre certificazioni ICDL per le persone con disabilità, grazie a una collaborazione con ASPHI Onlus che dura da più di vent’anni”.

AICA e la collaborazione con ASPHI Onus

Promuovere la diffusione delle competenze digitali e delle certificazioni ICDL tra le persone con disabilità è il cuore della collaborazione che AICA ha instaurato con ASPHI Onlus da ormai oltre vent’anni.

Fra i servizi garantiti un Help Desk, gestito direttamente da ASPHI, dedicato ai Test Center che fornisce indicazioni e suggerimenti per supportare i candidati con disabilità a sostenere gli esami ICDL, oltre a materiali formativi gratuiti utili per il conseguimento delle certificazioni ICDL. Infine sono state studiate specifiche modalità d’esame appositamente dedicate alle persone con disabilità/DSA.

Lo stand AICA/ICDL

AICA e ICDL saranno presenti con un punto informativo in cui sarà possibile trovare il materiale illustrativo sulle certificazioni. Tutte le informazioni relative alle certificazioni e alle attività svolte dall’Associazione saranno illustrate dal personale AICA e ICDL, che accompagnerà passo passo i visitatori dello stand che vorranno testare le proprie competenze digitali con l’innovativa piattaforma di assessment AICA/ICDL per l’autovalutazione delle competenze digitali relative alle certificazioni ICDL Full Standard e ICDL Artificial Intelligence.

Per informazioni, programma e iscrizioni visitare il sito https://handimatica.com/