Apple lancerà nel 2025 un visore economico

Il nome potrebbe essere semplicemente ‘Vision’ e indirizzato alla massa

Apple prevede di lanciare una versione più economica del visore Vision Pro entro la fine del 2025. Il modello potrebbe chiamarsi “Apple Vision One” o, più semplicemente, “Apple Vision”, secondo Mark Gurman di Bloomberg. Come sottolinea nella sua ultima newsletter Power On, Gurman ha ribadito la necessità per la Mela di mostrare al mondo il visore, conscia però del fatto che questo non potrà porsi, sin da subito, come un prodotto per ls massa. Affinché lo diventi, c’è bisogno di abbassare il prezzo. Il cartellino scenderà, a patto di abbassare le pretese di costruzione del visore. Gurman ipotizza che Apple potrebbe sostituire i due display microLED 4K e il chip Apple M2 con componenti alternativi più economici, oltre che utilizzare meno fotocamere.

L’azienda potrebbe anche optare per un design della fascia più semplice, senza altoparlanti integrati, richiedendo invece a chi lo indossa di utilizzare un paio di AirPods per l’audio spaziale. Tuttavia, ci sono alcune cose su cui Gurman crede che Apple non scenderà a compromessi: “Lo schermo esterno, noto come EyeSight, per mostrare gli occhi di chi lo indossa, così come il sistema di tracciamento degli occhi e delle mani, sono fondamentali per Apple Vision come un touchscreen lo è per un iPhone. Mi aspetterei che un modello più economico mantenga comunque quelle caratteristiche”. Il raggiungimento di costi di materiale più bassi in altre aree, combinato con un processo di produzione più snello, potrebbe consentire ad Apple di ridurre il prezzo del visore di diverse centinaia di dollari. Il piano di rilasciare una versione più economica è stato segnalato per la prima volta a gennaio da The Information. L’analista del settore, Ming-Chi Kuo, ha riportato l’intenzione della Mela di avere una gamma di visori a due livelli entro la fine del 2025.