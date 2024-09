Dielle vince per il secondo anno il Premio Industria Felix

DIELLE Industrial Automation, l’azienda campana specializzata in software per l’automazione industriale, si aggiudica per il secondo anno il Premio Industria Felix e si conferma fra le imprese più competitive in Italia, distinguendosi nel suo settore e nell’ambito della regione Campania.

Istituito dal periodico di economia e finanza Industria Felix Magazine – L’Italia che compete, supplemento de Il Sole 24 Ore, il riconoscimento viene conferito alle realtà che si differenziano per performance gestionali, affidabilità finanziaria e impegno sui temi della sostenibilità. La selezione avviene secondo criteri oggettivi tramite algoritmo che tiene conto di parametri vincolanti del conto economico e rispetto al rating finanziario, ma anche della crescita degli addetti sull’anno precedente, con l’obiettivo di valorizzare le aziende più virtuose.

Consegnato l’11 dicembre a Milano nel prestigioso contesto di Palazzo Mezzanotte, il premio è giunto alla sua quarta edizione nazionale, che è stata resa possibile dalla collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, il patrocinio di Simest, la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo che dimostra il valore delle sfide intraprese in questi anni. La nostra azienda è stata fondata nel 1980 da Giuseppe De Lillo e oggi è una realtà decisamente competitiva, grazie a importanti investimenti compiuti nell’ambito della digitalizzazione, dell’internazionalizzazione e del capitale umano”, hanno commentato Maria e Andrea De Lillo, alla guida di DIELLE Industrial Automation.

Fortemente radicata nella logica dell’impresa familiare, ma altrettanto proiettata in una dimensione internazionale, DIELLE Industrial Automation, che nel 2016 ha scommesso sulle vendite online con la piattaforma www.plc-city.com, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 50 milioni di euro, registrando una crescita del +312% rispetto ai 16 milioni del 2021. Inoltre, negli ultimi due anni per ampliare i propri confini e sostenere l’incremento esponenziale del giro d’affari ha inaugurato una nuova sede a Gallarate che consente di raggiungere agevolmente tutta l’area europea e ha stretto partnership virtuose come quella con l’S.S.C Napoli, oltre ad avere messo in campo una strategia di accordi diretti con le aziende produttrici di software, con l’obiettivo di diventare il miglior broker internazionale di automazione industriale.

Forte di un gruppo di 80 persone specializzate nella vendita e nell’assistenza completa del cliente, DIELLE Industrial Automation punta sulla valorizzazione del team e sulla promozione del talento con una squadra lavoro che dà largo spazio ai giovani ed è rappresentata al 75% da donne.