Unicoop Firenze automatizza il riordino e la pianificazione degli spazi con le soluzioni RELEX

RELEX sostituisce le soluzioni legacy di pianificazione degli spazi e di riordino di Unicoop Firenze per diminuire gli sprechi alimentari, migliorare la disponibilità dei prodotti e aumentare l’efficienza e la redditività

Unicoop Firenze , cooperativa parte del Gruppo Coop che opera in Toscana, ha scelto RELEX Solutions per sostituire le proprie soluzioni legacy di pianificazione degli spazi e di riordino automatico in favore di un approccio automatizzato e guidato dall’intelligenza artificiale in grado di combinare il riordino deposito, l’ottimizzazione dello spazio e la localizzazione dei prodotti in base alla domanda.

Unicoop Firenze gestisce più di 25.000 SKU in 136 negozi e 12 centri di distribuzione. L’azienda voleva unificare i processi di pianificazione dei punti vendita e adattare gli spazi alla domanda locale, per rifornire i prodotti giusti, nella giusta posizione e su misura per lo spazio disponibile di ogni negozio. La piattaforma RELEX per la pianificazione del retail ha fornito il giusto mix di automazione, informazioni basate su intelligenza artificiale e machine learning e riordino ottimizzato per le esigenze di Unicoop Firenze.

Con la soluzione di riordino automatico di RELEX, Unicoop Firenze sarà in grado di pianificare più accuratamente gli ordini in base alla domanda, ridurre gli sprechi alimentari e le rotture di stock. La soluzione aiuterà la cooperativa a generare automaticamente gli ordini utilizzando previsioni basate sul machine learning, che tengono conto dei fattori chiave che influiscono sulla domanda come il prezzo, le promozioni, gli eventi e le preferenze degli acquirenti. Automatizzando la previsione e il riordino, Unicoop Firenze potrà migliorare l’efficienza della supply chain, ridurre lo spreco e ottimizzare le scorte per ottenere un’elevata disponibilità.

“La sostenibilità è un obiettivo fondamentale per noi, quindi automatizzare il riordino e la gestione delle scorte era una priorità. Avevamo bisogno di ridurre gli sprechi alimentari, assicurandoci allo stesso tempo di avere i prodotti giusti in ogni negozio in base alle preferenze dei consumatori”, ha dichiarato Riccardo Rapi, CIO di Unicoop Firenze. “L’approccio unificato di RELEX alla pianificazione del retail e della supply chain ci permette di ottimizzare in modo più intelligente lo spazio dei negozi e l’assortimento, aumentando l’efficienza del nostro team”.

Le soluzioni di pianificazione degli spazi RELEX contribuiranno anche a diminuire gli sprechi alimentari riducendo le scorte in eccesso nei negozi di Unicoop Firenze. Allineando i planogrammi con il riordino e la domanda locale, Unicoop Firenze avrà livelli di prodotto accurati nei suoi negozi. Inoltre, sarà in grado di effettuare il rifornimento diretto a scaffale e di ridurre i costi di movimentazione delle merci, con conseguente aumento dell’efficienza e della redditività.

“Integrare i processi di pianificazione della supply chain e del retail è fondamentale, soprattutto in un mercato dinamico come quello dei generi alimentari. Fornire visibilità sulla pianificazione e sull’ottimizzazione delle risorse aiuterà Unicoop Firenze a sincronizzare i processi all’interno di un’unica piattaforma”, ha dichiarato Stefano Scandelli, SVP EMEA & APAC di RELEX Solutions. “Siamo lieti di sostenere la duplice strategia di Unicoop Firenze, che mira a migliorare la sostenibilità e ad aumentare l’efficienza dei costi in tutta l’azienda, sottolineando al contempo il suo impegno per la soddisfazione dei clienti”.