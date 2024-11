Microsoft lancia Mesh, il lavoro ibrido sbarca su Teams

Lo spazio di lavoro 3D VR in Microsoft Teams è ora disponibile per tutti gli utenti

Mentre molte organizzazioni spingono affinché i propri dipendenti ritornino in ufficio, Microsoft suggerisce di provare un nuovo tipo di lavoro “ibrido”. L’azienda ha annunciato il lancio di Microsoft Mesh, una funzionalità che consente agli avatar dei dipendenti di incontrarsi nello stesso posto, anche se sono in posti diversi. Microsoft ha testato Mesh con la società di consulenza Accenture e Takeda, del settore farmaceutico. “Il mondo del lavoro continua ad evolversi a un ritmo rapido, ma l’importanza della connessione umana non è mai venuta meno. Conversazioni all’ora di pranzo, incontri in corridoio, chiacchierate al caffè: spesso sono la chiave sia del successo sul posto di lavoro che della felicità dei dipendenti” sottolinea il CTO di Takeda, Leo Barella. Mesh fornisce una serie di spazi predefiniti che le aziende possono personalizzare con qualsiasi cosa, dai video informativi ai loghi, senza dover inserire alcun codice.

L’attuale tecnologia non è in grado di replicare completamente le sfumature del movimento umano e Microsoft Mesh mostra solo la parte superiore del corpo degli avatar 3D. Ciononostante, Microsoft spera che la piattaforma possa migliorare il coinvolgimento e la collaborazione tra i lavoratori remoti. Il toolkit Mesh funziona tramite Unity, la piattaforma di sviluppo 2D e 3D di Microsoft, pensata per personalizzare ulteriormente il mondo virtuale. Attualmente, Mesh è disponibile solo su PC desktop e dispositivi Meta Quest VR (se i dipendenti desiderano un’esperienza più coinvolgente). Microsoft offre una prova gratuita di sei mesi a chiunque abbia un piano aziendale, altrimenti, i prezzi vanno da 4 dollari per utente al mese per Microsoft Teams Essentials fino ai 57 dollari mensili, sempre per utente, nel caso di Microsoft 365 E5.