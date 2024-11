Oracle Cloud aiuta Marriott International a migliorare la gestione delle sue proprietà

Oracle Hospitality OPERA Cloud scelta da Marriott come piattaforma di property management, a livello internazionale

Oracle ha annunciato che Marriott International ha scelto le applicazioni cloudOracle Hospitality OPERA Cloud Property Management System (PMS) e Sales and Event Management per gestire le sue strutture di livello Luxury, Premium, Select Service e Midscale.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

“Oracle OPERA Cloud è una piattaforma integrata per il mondo alberghiero che permette ad aziende come Marriott di offrire agli ospiti un’esperienza eccezionale e al contempo guadagnare in efficienza operativa e ricavi” ha dichiarato Alex Alt, executive vice president and general manager, Oracle Hospitality. “Le funzionalità disponibili – dagli strumenti per l’upselling a quelli per gestire le vendite e l’organizzazione di eventi, fino ai plug-in per integrare servizi di altri partner – aiutano a raggiungere gli obiettivi finanziari e operativi e a massimizzare la soddisfazione dei clienti, in ogni momento della relazione con loro; il tutto è possibile grazie al ‘metodo Oracle’, che mette la sicurezza al primo posto e supporta nel lungo termine gli investimenti in soluzioni cloud”.

Opera Cloud PMS si basa sui livelli elevati di prestazioni e sicurezza di Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Grazie a questa suite, le strutture Marriott potranno semplificare l’operatività e l’offerta di prodotti rivolti ai loro ospiti; allo stesso tempo, la centralizzazione dei dati raccolti dalla rete di hotel Marriott diffusa in tutto il mondo permetterà di conoscere in modo più approfondito le esigenze dei clienti, pianificare meglio le attività e migliorare il servizio. In parallelo, OPERA Cloud Sales and Event Management permetterà all’albergatore di ottimizzare l’uso degli spazi per eventi gestendo le sale riunioni, le prenotazioni delle camere, il catering.

“Adattarsi alle esigenze dei clienti, in continuo cambiamento, è essenziale per il nostro settore. Tecnologie e piattaforme dati come Oracle OPERA Cloud sono la spina dorsale che regge la nostra capacità di offrire servizi e dare alle strutture della nostra catena gli strumenti per prendersi cura nel modo migliore dei nostri ospiti” ha commentato Erika Alexander, Chief Global Operations Officer, Marriott International.

Marriott ha scelto Oracle Cloud anche per ottimizzare la gestione delle risorse umane e l’esperienza di lavoro offerta ai propri dipendenti, con le applicazioni Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM); inoltre, sta rafforzando ed espandendo la sua capacità IT adottando architetture multicloud basate su OCI e Microsoft Azure.