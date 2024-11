smeup apre il 2024 all’insegna della crescita

Smeup, azienda leader nel settore informatico italiano, ha annunciato l’acquisizione del 66% delle quote di GPA SPA, società con sede a Imola e Padova, specializzata come partner SAP nel mercato italiano.

L’operazione, prevista per essere completata a Febbraio 2024, segna un passo significativo nella crescita di Smeup, consolidando la sua posizione nel panorama IT italiano ed espandendo la sua influenza in Emilia e Veneto.

Con 700 collaboratori e una previsione di fatturato di circa 100 milioni di euro nel 2024, Smeup si posiziona come un punto di riferimento nel settore, capitalizzando sulle esperienze e competenze complementari di GPA, che conta su 110 dipendenti e ha registrato un fatturato di 21 milioni nel 2022, focalizzandosi sulle competenze SAP e architetture IT.

L’acquisizione mira a integrare le soluzioni di entrambe le società, arricchendo l’offerta di Smeup nelle soluzioni applicative e nel settore ICS (infrastruttura, cloud e security), in notevole crescita all’interno del gruppo.

Il CEO e CTO di Smeup ICS, Dario Vemagi, ha sottolineato l’importanza dell’operazione, che inserisce un player internazionale come SAP nell’offerta di Smeup e apporta ulteriori risorse e competenze nell’ambito infrastruttura, cloud e security.

Silvano Lancini, Presidente di Smeup, ha evidenziato che con questa acquisizione anticipano il piano industriale 2022-2026, confermando la volontà di posizionarsi con maggiore forza e capacità di esecuzione sul mercato.

La nuova partnership è stata accolta con entusiasmo anche da Massimo Cremonini, Presidente di GPA Group, che ha dichiarato: “L’unione delle competenze tecniche di Smeup e di GPA Group darà vita a una partnership innovativa, focalizzata sullo sviluppo e sull’implementazione di soluzioni avanzate in ambito SAP.”

Il coinvolgimento di Smeup in questa operazione ha generato notevole interesse nell’ambito delle sue strategie aziendali. La decisione di espandersi attraverso acquisizioni esterne, mediante progetti industriali a lungo termine, si è dimostrata essenziale per il continuo miglioramento delle prestazioni aziendali. Silvano Lancini, Presidente e General Manager di Smeup, ha delineato il percorso di crescita dell’azienda, che ha visto un aumento nel numero di collaboratori da 260 a 548 e un incremento del fatturato da 32 a 73 milioni di euro nel 2022.

La filosofia di Smeup va oltre il semplice perseguimento degli obiettivi commerciali, abbracciando il concetto di aggregazione come uno dei suoi principi fondamentali.

Smeup ha adottato un approccio distintivo, concentrato sull’integrazione di aziende informatiche locali con competenze specifiche, al fine di ampliare le proprie capacità. Questo approccio, orientato alle esigenze dei clienti anziché alla semplice selezione di prodotti, consente di offrire soluzioni personalizzate in ambiti come infrastruttura, cloud, sicurezza e software applicativi, spesso integrati con sistemi ERP.

L’azienda considera l’aggregazione delle intelligenze come un elemento chiave del proprio successo. All’interno di Smeup, i collaboratori provenienti da diverse realtà aziendali contribuiscono al valore per i clienti attraverso la condivisione e l’integrazione delle loro competenze. Questo modello dimostra che unire il know-how è una strategia vincente che favorisce lo sviluppo sostenibile delle performance aziendali e si allinea perfettamente all’obiettivo di Smeup di valorizzare intelligenze e processi di lavoro, guidando le aziende nel processo di trasformazione digitale.

La collaborazione rappresenta un impegno tangibile per l’innovazione e l’eccellenza nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate per affrontare le sfide aziendali in costante evoluzione, apportando benefici concreti ai clienti e alle imprese servite da entrambe le aziende. La conclusione dell’operazione a febbraio segnerà un nuovo capitolo nel successo di Smeup, consolidando ulteriormente la sua posizione di leadership nell’ambito informatico italiano.