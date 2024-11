Dynatrace Perform 2024: “make waves” in osservabilità, IA e sicurezza

A Las Vegas Dynatrace ha presentato, a una folta platea, tutte le novità in tema di innovazione del cloud

Rick McConnell, CEO di Dynatrace, ha aperto Perform 2024 – evento che si è svolto a Las Vegas dal 31 gennaio all’1 febbraio -, esaminando le tendenze che guidano il settore e i modi in cui i brand stanno “cavalcando l’onda” del cloud moderno con tecnologie di osservabilità e sicurezza unificate. Dynatrace punta a distinguersi dai competitor aggiungendo valore con insight mirati. “Il nostro approccio è radicalmente diverso – dichiara McConnell. «Vogliamo fornire risposte, non solo dati. Risposte che permettono di risolvere i problemi». Tre, secondo il CEO, i pilastri fondamentali alla base della trasformazione digitale: modernizzazione, intelligenza artificiale e protezione dalle minacce. In particolare, Dynatrace ha annunciato di aver esteso la propria piattaforma di analisi e automazione per fornire osservabilità e sicurezza globale per i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e le applicazioni basate sull’AI generativa. Questo miglioramento della piattaforma Dynatrace consente alle organizzazioni di tutto il mondo di adottare l’AI generativa in modo sicuro e conveniente, nell’ambito dei loro obiettivi di crescere in innovazione, produttività e ricavi.

Dynatrace AI Observability è una soluzione completa. Copre lo stack AI end-to-end, comprese le infrastrutture, come le GPU Nvidia, i modelli di fondazione, come GPT4, le cache semantiche e i database vettoriali, come Weaviate, e i framework di orchestrazione, come LangChain. Supporta inoltre le principali piattaforme per la creazione, la formazione e la fornitura di modelli di AI, tra cui Microsoft Azure OpenAI Service, Amazon SageMaker e Google AI Platform.

Dynatrace AI Observability sfrutta Davis AI e altre tecnologie core della piattaforma per offrire una visione precisa e completa delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. In questo modo, le organizzazioni possono offrire esperienze utente eccellenti, identificando automaticamente i colli di bottiglia delle prestazioni e le cause principali. Dynatrace AI Observability with Davis AI aiuta anche le aziende a rispettare le normative sulla privacy e sulla sicurezza e gli standard di governance, tracciando con precisione le origini dell’output creato dalle loro applicazioni. Inoltre, le aiuta a prevedere e controllare i costi monitorando il consumo di token, che sono le unità di base che i modelli di AI generativa utilizzano per elaborare le query.

«L’AI generativa è la nuova frontiera della trasformazione digitale – afferma Bernd Greifeneder, CTO di Dynatrace. «Questa tecnologia consente alle aziende di creare soluzioni innovative che aumentano la produttività, la redditività e la competitività. Pur essendo una trasformazione, pone anche nuove sfide in termini di sicurezza, trasparenza, affidabilità, esperienza e gestione dei costi. Per superare queste sfide, le organizzazioni hanno bisogno di un’osservabilità dell’AI che copra ogni aspetto delle loro soluzioni di AI generativa. Dynatrace sta estendendo la sua osservabilità e la sua leadership nel campo dell’AI per soddisfare questa esigenza, aiutando i clienti ad abbracciare l’AI in modo sicuro e fiducioso con insights senza precedenti sulle loro applicazioni basate sull’AI generativa».

Dynatrace OpenPipeline

Dynatrace ha presentato anche OpenPipeline , una tecnologia che trasforma il modo in cui la piattaforma Dynatrace acquisisce dati da qualsiasi fonte, su qualsiasi scala e in qualsiasi formato. «Dynatrace OpenPipeline consentirà alle organizzazioni di ottimizzare la raccolta dei dati in modo da poter applicare l’osservabilità in modo più ampio, applicando algoritmi di stream processing a petabyte di dati», afferma Steve Tack, senior vice president for product di Dynatrace.

Dynatrace Carbon Impact

Gli effetti del cambiamento climatico globale sono evidenti ovunque nel mondo, dagli incendi selvaggi alle inondazioni catastrofiche. Dynatrace ha introdotto l’app Carbon Impact nel 2023 per aiutare le organizzazioni a individuare e ottimizzare con precisione l’utilizzo delle emissioni di carbonio. L’app è stata utilizzata da TD Bank per monitorare un’enorme quantità di dati. «Si tratta di misurare 19,5 miliardi di transazioni critiche dei clienti ogni anno», spiega al pubblico in sala Chris Conklin, technology executive in enterprise monitoring di TD Bank. L’applicazione fornisce informazioni in tempo reale sull’impronta di carbonio dell’ecosistema ibrido e multicloud di un’organizzazione e offre risposte precise su come ridurre l’impatto ambientale.