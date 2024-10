Autoware riceve il Prestigioso “Social Responsibility Award” alla CSIA Executive Conference 2024 per il sostegno straordinario all’Ucraina

Durante l’annuale CSIA (Control System Integrators Association) Executive Conference a Dallas, Autoware è stata onorata con il “Social Responsibility Award”, un riconoscimento dedicato ai membri della CSIA che si distinguono in iniziative di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa.

Quest’anno, il premio è stato assegnato all’azienda vicentina per l’impegno eccezionale dimostrato nel sostegno ai colleghi ucraini del settore dell’automazione industriale, attraverso iniziative innovative come #professionals4Ukraine e #1H4U.

#professionals4Ukraine è un ponte per la solidarietà professionale, in risposta alle difficoltà incontrate dai system integrator in Ucraina a causa del conflitto con la Russia. Immediatamente a valle dell’inizio del conflitto, nel marzo 2022, Autoware ha lanciato questa iniziativa, che mira a stabilire una rete di collaborazione tra i professionisti ucraini e quelli del resto del mondo, creando e facilitando opportunità di business che consentano di mantenere attive le aziende Ucraine, permettendo loro di garantire, nonostante le avversità, la salute e le necessità minime dei loro dipendenti. Grazie a questa iniziativa, #professionals4ukraine è diventato in breve tempo lo standard per identificare le iniziative di cooperazione e sostegno professionale verso l’Ucraina, unendo le comunità professionali in un esempio senza precedenti di solidarietà globale e dando vita alla “Ukrainian Cluster Alliance” che riunisce professionisti ucraini e internazionali nei settori industriale, medico e high-tech, oltre a rappresentanti di cluster, associazioni di imprese, agenzie governative e consulenti.

#1H4U (1 Hour for Ukraine) parallelamente, ha creato un modello unico per il supporto umanitario, invitando i professionisti a donare ore di lavoro a favore dell’Associazione Ucraina per l’Automazione Industriale. Questo approccio originale, che trasforma il valore aggiunto del tempo e dell’expertise professionale in contributi finanziari, ha ispirato molte altre aziende a seguire l’esempio, amplificando l’impatto del sostegno alla comunità ucraina.

Un Modello di Solidarietà Professionale

“In un mondo globale ed interconnesso, se i nostri colleghi in qualsiasi parte del mondo sono in difficoltà, abbiamo la possibilità e la responsabilità di sfruttare il mondo associativo per aiutarli come professionisti, al di là delle tradizionali forme di supporto personale o sociale, che ciascuno può portare avanti in base alla propria sensibilità. Un aiuto dai professionisti per i professionisti, è una forma apolitica di sostegno che non solo può aiutare materialmente, ma lenisce il senso di solitudine che le persone vivono dei territori di guerra.” ha dichiarato Luigi De Bernardini, CEO di Autoware ed ex presidente di CSIA, con parole che risuonano anche come uno stimolo per le comunità associative internazionali. Questo principio guida ha motivato Autoware a oltrepassare i confini tradizionali della filantropia, dimostrando che l’unità e la collaborazione professionale possono effettivamente fare la differenza.