CBI e CC Lazio Waterpolo insieme per la pallanuoto femminile

CBI S.c.p.a. Società Benefit si lega al mondo della pallanuoto femminile. L’azienda, che opera nel settore dei pagamenti digitali, sarà al fianco della CC Lazio Waterpolo per la stagione 2023/2024, attraverso il suo servizio CBILL.

CBILL è la soluzione che permette la consultazione e il pagamento online di bollettini emessi da soggetti fatturatori (bollette di luce, acqua, gas, bollettini di assicurazioni ed altro ancora) nonché degli avvisi di pagamento pagoPA emessi dalla Pubblica Amministrazione (tasse, tributi, cartelle esattoriali, bollo auto ed altro ancora): una soluzione in grado di far risparmiare tanto tempo, che ben si interseca con le vite frenetiche dei nostri giorni.

La partnership tra CBI e CC Lazio Waterpolo nasce dalla condivisione di valori quali dinamicità e innovazione, che accomunano due realtà di eccellenza e successo nei rispettivi settori, e giunge in un momento di importanti novità per l’Associazione sportiva dilettantistica del circolo romano. Dalla stagione agonistica 2023/2024, infatti, alla squadra di serie B femminile, si affianca la squadra della prima categoria giovanile femminile: la Juniores. Un progetto ambizioso e sfidante nella cornice di uno sport ancora oggi associato a stereotipi di genere e di cui, troppo spesso, si sottovalutano i benefici sociali e formativi.

Grazie a questa nuova unione, CBI con CBILL sosterrà quindi la squadra di Serie B femminile e la squadra Juniores della CC Lazio Waterpolo.

Liliana Fratini Passi, Direttore Generale di CBI: “Siamo davvero lieti ed entusiasti di avere l’opportunità di sostenere, attraverso il nostro servizio CBILL, una realtà eccellente come CC Lazio Waterpolo, che da tempo si pone al fianco di giovani atlete per dare uno slancio rinnovato al panorama della pallanuoto femminile. La lotta contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere fanno parte da sempre del DNA di CBI e siamo lieti di poter portare il nostro contributo in un mondo all’apparenza molto distante dal nostro, ma con il quale condividiamo innovazione e desiderio di cambiamento.”

Il Presidente Furlan ha dichiarato: “E’ con grande orgoglio – e, lasciatemi dire, un pizzico di vanità – che accogliamo CBI tra i partner che sostengono il nostro progetto di inclusione sportiva delle donne nella pallanuoto. Motivo, per noi tutti, di grande entusiasmo, ma anche e certamente un punto di origine di grandi responsabilità. Con il suo approccio e la sua visione innovativa rivolta alle sfide del futuro, siamo certi che CBI saprà accompagnare e sostenere al meglio le nostre atlete e la loro passione sportiva.”