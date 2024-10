MEAD e Scuola Bus Pascal: una collaborazione di successo nella formazione tecnologica

Mead è lieta di annunciare che la collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Blaise Pascal, indirizzo informatico, nel PTCO (Percorso delle Competenze Trasversali e l’Orientamento) si è conclusa con successo. Durante questo periodo, abbiamo avuto il privilegio di accogliere presso la nostra sede 70 studenti delle classi quarte.

Attraverso un laboratorio informatico, gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica la teoria appresa a scuola, affrontando una vasta gamma di esperienze, tra cui: la configurazione di una rete aziendale, la gestione di un servizio di telefonia evoluta (UCC), l’implementazione di macchine virtuali e storage, un’introduzione al mondo della cybersecurity.

“È stato un piacere ospitare i ragazzi di 4° superiore all’interno della nostra struttura. Da sempre, MEAD ha dimostrato di credere fortemente nei giovani e nella formazione al fine di costruire un ambiente di lavoro aperto alla contaminazione delle idee e delle diverse esperienze. L’obiettivo è sempre il creare un ambiente di lavoro innovativo e stimolante.” commenta Alessandro Rossi, HR Manager di Mead.

Le tre giornate di laboratorio sono state svolte all’insegna dell’interattività generando un ambiente aperto al dialogo nel quale gli studenti divisi in gruppi e guidati dai tecnici esperti Mead, hanno affrontato attività sempre più complesse: dall’assegnazione di indirizzi IP statici alla configurazione di dispositivi informatici.

Hanno anche potuto osservare come costruire una rete telefonica evoluta (UCC) passando da una comunicazione semplice ad una sicura e protetta. Infine, hanno toccato con mano come gli hacker riescono a penetrare in un’infrastruttura aziendale e quali possono essere i punti di accesso meno sicuri e le varie vulnerabilità della stessa.

“Sono felice che l’istituto IS Blaise Pascal che, tra l’altro, ho frequentato fino a qualche anno fa dia la possibilità agli studenti di vedere e toccare con mano dispositivi non presenti all’interno dell’ambiente scolastico. Inoltre, ho notato una grande risposta e curiosità nei temi trattati.” sottolinea Andrea Sturloni Mora, Consulente Area Network di Mead.