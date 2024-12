PwC inaugura il nuovo Centro di Eccellenza di Trento

È operativo il nuovo Centro di Eccellenza PwC di Trento, l’hub tecnologico nato dalla collaborazione di lunga data tra PwC e il Gruppo Cassa Centrale

È operativo il nuovo Centro di Eccellenza PwC di Trento, l’hub tecnologico nato dalla collaborazione di lunga data tra PwC e il Gruppo Cassa Centrale. Si tratta di un polo di competenze al servizio delle imprese e degli enti locali del territorio Trentino, con l’ambizione di metterle a disposizione di vari distretti a livello nazionale. Il centro occupa uno spazio di circa 1000mq presso Itas Forum di Trento.

Il Presidente e AD di PwC Italia Giovanni Andrea Toselli, i vertici del Gruppo Cassa Centrale Giorgio Fracalossi, Presidente, e Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato, il Chief Information Officer di Cassa Centrale Banca e AD di Allitude Manuele Margini, parteciperanno all’inaugurazione del Centro di Eccellenza insieme ad altri 200 ospiti, in rappresentanza delle istituzioni locali e del tessuto economico e produttivo del territorio.

All’incontro saranno presenti anche Achille Spinelli, Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro, Università e Ricerca della Provincia Autonoma di Trento, Franco Ianeselli, Sindaco di Trento, Andrea Simoni, Segretario Generale della Fondazione Bruno Kessler, partner per l’innovazione e la ricerca del Centro di Eccellenza PwC, e Silvio Ranise, Direttore del Centro Cyber Security della Fondazione Bruno Kessler e Professore Ordinario di Informatica presso l’Università degli Studi di Trento.

Simoni esporrà le potenziali sinergie da implementare nella collaborazione tra la Fondazione ed il nuovo Centro, attuando un percorso virtuoso che coniuga la ricerca con le capacità di creare soluzioni concrete; Ranise spiegherà le nuove frontiere dell’identità digitale con un focus sul Digital Wallet, progetto di valenza Europea, che consentirà di superare gli attuali limiti di privacy e le minacce del furto d’identità.

Durante l’incontro si terrà una tavola rotonda sul tema “Innovazione tecnologica e nuove frontiere di sviluppo” a cui parteciperanno i rappresentanti dei partner tecnologici del Centro di Eccellenza PwC: Francesco Del Sole, Financial Services Leader Microsoft Italia, Roberto Loro, Technology & Innovation Director di Dedagroup e Uljan Sharka, AD e Founder di iGenius.

Il Centro di Eccellenza PwC si inserisce in un territorio dedito all’innovazione: la Provincia Autonoma di Trento è infatti quinta in Italia per fattori di competitività, ovvero la capacità di offrire un ambiente attraente per gli investimenti e qualità della vita e del lavoro per i residenti. Con 545 mila abitanti e oltre 46.500 imprese, vanta un PIL pro capite del 34% superiore alla media nazionale (€44.235 vs €32.984), un’occupazione che supera il 70% (vs 61,5% nazionale) e un valore aggiunto per addetto al terzo posto in Italia (€79.545).

Il nuovo Centro di Eccellenza PwC, dove a regime saranno operative circa 80 persone, attraverso la componente di Innovazione si occuperà di creare un ecosistema volto a valorizzare le migliori idee sviluppate da start up, Università, Fondazione Bruno Kessler e agirà da Innovation Lab e acceleratore di progetti. Attraverso la componente di Delivery seguirà lo sviluppo e la realizzazione di soluzioni IT.

Grazie alla collaborazione con Microsoft Italia, il Centro di Eccellenza PwC diventerà il primo hub sul territorio nazionale a far parte del Network AI L.A.B., iniziativa che raccoglie i centri di innovazione e di sperimentazione di Intelligenza Artificiale generativa parte del programma AI L.A.B.. L’iniziativa, lanciata da Microsoft Italia a settembre 2023, ha l’obiettivo di promuovere le opportunità dell’Intelligenza Artificiale generativa per le aziende pubbliche e private, i professionisti e gli studenti e contribuire alla crescita sostenibile dell’Italia attraverso nuovi scenari di innovazione digitale.

Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD di PwC Italia spiega: “Il Centro di Eccellenza PwC di Trento, che vede coinvolti i principali player tecnologici internazionali, sarà un hub per sviluppare e mettere a disposizione del mercato le best practice tecnologiche, a partire dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La trasformazione digitale rappresenta, infatti, un cambiamento culturale tanto quanto tecnologico e impone alle imprese di ripensare radicalmente il modo di operare. Un cambiamento che è parte integrante della strategia di crescita e di sostenibilità del business delle aziende. L’obiettivo che ci siamo posti è di creare una forte sinergia tra soggetti privati e pubblici di eccellenza affinché collaborino per attirare talenti e per portare esperienze sul territorio. Un modello che possa fare da apripista e contribuisca a supportare l’innovazione tecnologica partendo dal Trentino e possa investire, in modo virtuoso, tutto il Paese. Siamo convinti che la tecnologia, abbinata alle competenze delle persone e ai processi, possa conferire alle organizzazioni la capacità di adattarsi ai cambiamenti più rapidi e possa consentire di cogliere grandi opportunità, a volte inaspettate. Un percorso che nasce dall’ascolto delle esigenze dei clienti e che consentirà di anticipare efficacemente le dinamiche del mercato”.

Manuele Margini, Chief Information Officer di Cassa Centrale Banca e AD di Allitude dichiara: “Essere qui rappresenta un punto di partenza, concreto e reale, che già oggi ci consente di sperimentare soluzioni innovative abilitate da tecnologie emergenti e adottando nuove modalità di lavoro. La possibilità di utilizzare questi spazi vivendo la quotidianità del Centro di Eccellenza di PwC rappresenta per Allitude, e per l’intero Gruppo Cassa Centrale, un importante passo per accelerare il nostro percorso di sviluppo e trasformazione. La stretta collaborazione e vicinanza sono elementi essenziali che ci stanno concretamente aiutando ad innovare in modo agile. Stiamo infatti già lavorando su ambiti dal forte contenuto tecnologico, quali ad esempio l’intelligenza artificiale attraverso la costruzione di use case dedicati alle nostre esigenze, il restyling di specifici moduli della nostra piattaforma informatica e la costituzione di un test factory mettendo a disposizione del Gruppo best-practice di mercato. La sinergia con un Network internazionale come quello di PwC ci permette, e ci permetterà, di favorire un miglioramento continuo della nostra realtà e delle nostre persone attraverso la costante contaminazione di idee, di professionalità ed esperienze”.