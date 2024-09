Altea IN lancia l’Academy gratuita per assumere 30 giovani talenti

Trasmetterà a ragazzi e ragazze di meno di 25 anni le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Junior ERP Consultant su Infor LN e ne garantirà l’ingresso in azienda con un contratto di apprendistato. L’11 e il 13 giugno si terranno gli open day rispettivamente a Milano e Modena per chiunque voglia informazioni sul percorso ed eventualmente aderirvi

Altea IN, azienda di consulenti e professionisti IT specializzati sulle soluzioni Infor, in collaborazione con IFOA, apre le porte della sua Academy per giovani talenti provenienti da Lombardia e Emilia Romagna. Totalmente gratuito, il percorso formativo, della durata di 800 ore (suddivise tra formazione in aula e training on the job in azienda), fornirà a 30 under 25 (20 a Milano e 10 a Modena) le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Junior ERP Consultant su Infor LN e prevede, oltre alle lezioni in aula, l’inserimento in organico con un contratto di apprendistato di primo livello.

L’Academy per giovani consulenti ERP è realizzata con il contributo di 2WS – 2Win Solutions, azienda del gruppo Altea Federation che insieme ad Altea IN consolida il polo di competenze sulle soluzioni Infor: l’obiettivo è formare nuovi professionisti a copertura di tutti i fabbisogni occupazionali sugli applicativi gestionali delle due aziende.

L’11 giugno alle ore 10.00 a Milano, presso la sede di Altea IN di via Benigno Crespi 24, e il 13 giugno alle ore 15.00 online per i giovani di Modena, si terranno gli Open Day dell’Academy, in partenza dal prossimo luglio, in modo da consentire agli interessati di conoscere il team Altea, comprendere meglio il percorso e il profilo professionale insegnato oltre che, eventualmente, finalizzare la propria candidatura.

“Anche quando, 30 anni fa, abbiamo iniziato a lavorare sugli ERP, organizzavamo vere e proprie Academy Infor. – racconta Franco Vercelli, CEO di Altea IN e Chief Operation Officer di Altea Federation – Si tratta di un percorso di inserimento molto efficace, durante il quale forniamo know-how tecnico e soprattutto trasferiamo la passione che mettiamo nel nostro lavoro, per entrare nel vivo della digital transformation e toccare con mano i problemi gestionali che ogni giorno affrontiamo al fianco dei nostri clienti”.

Per coloro che fossero interessati è già possibile inviare la propria candidatura per l’Academy a https://www.linkedin.com/jobs/view/3939394570, mentre l’iscrizione agli open day è effettuabile ai rispettivi link per Milano e per Milano.

L’ingresso in azienda di questhttp://(https://www.ifoa.it/evento/open-day-academy-altea-in-modena/i giovani talenti si inserisce a sostegno del percorso di crescita di Altea IN, main company parte del Gruppo Altea Federation, riconosciuto fra i Top 8 player IT per la Digital Transformation delle aziende in Italia per fatturato e trend di crescita.

Altea IN ha chiuso il bilancio 2023 con un fatturato di 22 milioni di euro, registrando un aumento del 22% rispetto al 2022 e ha recentemente avviato un percorso di internazionalizzazione, aprendo una nuova filiale in Croazia.

“Siamo orgogliosi di lanciare questo progetto che punta sulle nuove generazioni – commenta Andrea Ruscica, Chairman & CEO di Altea Federation – La trasformazione di Altea IN, con la nuova branch in Croazia e la sempre maggiore connotazione sul mercato industriale e dell’Automotive Luxury, apre tutto il Gruppo a una nuova fase di crescita, con molte opportunità di carriera per i giovani che sceglieranno di entrare nel team degli A-People e diventare professionisti della consulenza IT”.