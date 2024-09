SEGATA S.p.A. affida a ESET la gestione della sicurezza

Grazie alla collaborazione con il partner Saidea, implementate le soluzioni di security in cloud e i servizi di managed detection and response erogati dal vendor

ESET, leader europeo globale nel mercato della cybersecurity, in collaborazione con il partner Saidea, ha affiancato Segata S.p.A, azienda trentina produttrice di salumi, nell’implementazione di soluzioni di IT security in cloud affiancate dal servizio ESET Managed Detection & Response Ultimate.

Segata tra le realtà economiche più dinamiche nel settore dei salumi, nasce nel 1956, quando Fausto Segata apre una macelleria a Sopramonte, una frazione di Trento. Negli anni, l’attività si sviluppa fino a diventare stabilimento produttivo. Oggi l’azienda è guidata dalla seconda generazione Segata. I 4 figli del fondatore, seguendo la tradizione di famiglia, producono salumi che rispecchiano i sapori tipici e il territorio del Trentino Alto Adige, grazie all’utilizzo delle migliori materie prime, nel rispetto del benessere animale e dell’ambiente. L’azienda è strutturata in 2 divisioni, salumificio e HO.RE.CA.

L’ampliamento nel tempo delle attività aziendali e la necessità di aver un servizio di security che fosse completo e che permettesse di affiancare alla semplice endpoint protection una tecnologia XDR e un servizio di security gestito, ha portato Segata a identificare in ESET il vendor di riferimento per la protezione dei dispositivi aziendali. In particolare, la criticità maggiore a cui il cliente ha dovuto far fronte era la necessità di avere un supporto in fase di monitoraggio dell’infrastruttura e un eventuale intervento tempestivo di gestione degli incident, qualora ne fosse emersa la necessità.

Data la presenza di un reparto IT numericamente ridotto, Segata riscontrava ritardi nella gestione degli alert con un conseguente aumento del rischio di essere colpiti da eventuali attacchi informatici, soprattutto nei momenti più critici (come il week-end o i giorni di chiusura aziendale) in cui l’azienda risultava essere più vulnerabile dal punto di vista della sicurezza. Non ultima, la necessità di identificare un prodotto di security che fosse disponibile in cloud e che, quindi, permettesse una gestione semplificata del processo di aggiornamento.

A seguito di un’attenta software selection e grazie al supporto fornito dal partner di riferimento Saidea, Segata ha identificato in ESET il vendor in grado di rispondere appieno alle proprie esigenze di sicurezza, attraverso la presenza di soluzioni disponibili in cloud. In particolare, l’azienda ha implementato la tecnologia ESET, attraverso la soluzione ESET PROTECT Enterprise, affiancata dal servizio di security ESET Managed Detection & Response Ultimate.

Il servizio ESET Managed Detection & Response Ultimate si caratterizza per l’affiancamento, da parte del vendor, di un team di cybersecurity specialist in grado di monitorare l’intera rete aziendale 24 ore su 24; il team analizza eventuali alert emessi dalla soluzione ESET INSPECT – la componente XDR, eXtended Detection and Response – per identificare determinate situazioni critiche, agire qualora ne emergesse l’esigenza e riportare l’intera rete aziendale a uno stato di sicurezza. Il tutto interagendo in modo diretto e in italiano con il partner e il cliente, grazie alla presenza presso la sede locale del vendor del team dedicato.

Il servizio di security di ESET collabora con l’intero parco tecnologico presente in ESET PROTECT Enterprise. Tra le soluzioni presenti, ricordiamo:

ESET PROTECT, la piattaforma di gestione che fornisce visibilità e controllo della rete

ESET Endpoint Security, la protezione multilivello per computer e smartphone che sfrutta le potenzialità dell’esclusiva tecnologia ESET LiveSense

ESET Server Security, la protezione in real-time dei dati gestiti attraverso i server aziendali

ESET Liveguard Advanced, la difesa proattiva cloud-based che utilizza le potenzialità del machine learning e la tecnologia di sandboxing in cloud contro le minacce zero-day

ESET Full Disk Encryption, la soluzione di crittografia che permette di rispondere alle richieste di compliance normativa

ESET Inspect, la componente XDR (eXtended Detection and Response) che offre prevenzione contro le violazioni, maggiore visibilità della rete e possibilità di attuare attività di remediation in caso di incident.

Per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza aziendale, Segata ha adottato al proprio interno anche la soluzione ESET Cloud Office Security, che garantisce protezione completa per le app di collaboration quali Microsoft365 e Google Workspace.

Con l’implementazione del servizio di security ESET Managed Detection & Response Ultimate, Segata ha riscontrato una maggiore efficienza nella gestione degli endpoint, attraverso la distribuzione puntuale e sistematica degli aggiornamenti. Questo ha determinato anche una riduzione del rischio di disservizio e di un eventuale impatto negativo sui processi aziendali e sui clienti, riducendo la probabilità di subire un danno di immagine, oltre che economico. Inoltre, il team presente nel SOC di ESET, grazie all’interazione continua in italiano con il team IT del partner e del cliente, ha semplificato ulteriormente la gestione degli aspetti di sicurezza dell’azienda: velocità di risposta, interpretazione rapida dei casi e un controllo completo e panoramico dell’infrastruttura aziendale sono i punti chiave che caratterizzano l’approccio alla sicurezza. Infine, la scelta di adottare anche la soluzione ESET Cloud Office Security per la protezione degli strumenti di collaboration ha permesso di rispondere in modo ancora più completo alle esigenze di Segata inserendo, nell’infrastruttura aziendale, soluzioni di anti-spam, anti-malware e anti-phishing di alto livello, gestibili facilmente dalla console in cloud.

“Velocità di risposta, interpretazione rapida dei casi e un controllo completo e panoramico dell’infrastruttura aziendale sono i punti chiave che caratterizzano quotidianamente l’approccio derivante dall’utilizzo dei servizi ESET Managed Detection & Response Ultimate -, spiega Nicolò Segata, IT Manager di Segata S.p.A. – Segata ha identificato in ESET il vendor, con sede nell’Unione Europea, in grado di rispondere in modo positivo alle proprie esigenze di sicurezza, attraverso la presenza di soluzioni disponibili in cloud”.

“Le aziende di ogni dimensione si trovano ad affrontare uno scenario IT sempre più complesso, in cui il rischio di attacchi informatici ai propri dati è diventato una costante. Siamo lieti che Segata S.p.A, supportata step by step del proprio Partner di riferimento Saidea, abbia compreso appieno l’importanza di affidarsi a una combinazione di tecnologie e servizi di sicurezza che migliorino ulteriormente la protezione dei sistemi aziendali, e che la scelta sia ricaduta sulle soluzioni e i servizi erogati da ESET” è il commento di Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia.

Saidea, Platinum Partner di ESET, è un’azienda di gestione in outsourcing di sistemi informativi aziendali, nata nel 2001 da una naturale predisposizione nel settore della cooperazione trentina. Offre servizi di outsourcing, sviluppo software e consulenza.

“La passione, le conoscenze e la voglia di fare, abbinate a una struttura organizzativa snella, ci permettono di sviluppare strategie efficaci per intercettare i bisogni, trovare soluzioni e costruire insieme sistemi migliori per i nostri clienti. Un team competente e affiatato aggiunge valore a tutti i progetti perché sostiene e amplifica le capacità del singolo, creando sinergie tra diverse figure professionali. In questo senso, la nostra collaborazione con ESET, che si è dimostrata un partner solido e affidabile nella protezione dalle minacce informatiche, ci consente di offrire soluzioni di sicurezza di livello. La sicurezza è la base di tutti i nostri servizi, e anche grazie a ESET, garantiamo tranquillità e protezione ai nostri clienti, assicurando così un futuro sereno alle aziende.” aggiunge William Nicolussi, CEO & Founder Saidea.