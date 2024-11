Retelit finalizza l’integrazione di Irideos e Brennercom

Retelit annuncia la fusione per incorporazione di Irideos e Brennercom

Retelit, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, controllata da Asterion Industrial Partners, annuncia oggi la fusione per incorporazione di Irideos e Brennercom, un’operazione che sancisce formalmente la tappa finale del percorso di integrazione già iniziato dopo l’acquisizione delle due società e che segna un momento fondamentale nel percorso di crescita e consolidamento.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

Grazie a questa integrazione Retelit si presenta ancor più saldamente come leader italiano delle telecomunicazioni focalizzato esclusivamente sul mercato B2B, in grado di offrire una gamma completa di servizi, dall’infrastruttura di rete alla fibra, dai data center al cloud. La nuova Retelit si posiziona come un partner strategico per le aziende italiane e le pubbliche amministrazioni, per supportarle nella loro trasformazione digitale e nell’ottimizzazione dei processi con soluzioni innovative, scalabili e personalizzate, che garantiscono la massima affidabilità e sicurezza.

I benefici dell’integrazione sono significativi anche per operatori telco e Over the Top, che hanno a disposizione una rete nazionale più estesa e meglio integrata con le dorsali internazionali, oltre alla colocation in Avalon Campus, il più grande interconnection hub italiano dotato di storici spazi telco e sale dati “tier4” per rispondere alle nuove esigenze di calcolo.

Jorge àlvarez, CEO di Retelit, dichiara: “Questa fusione rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita, un nuovo capitolo della nostra storia. La nuova Retelit nasce dell’unione di aziende specializzate nelle telecomunicazioni, con una radicata vocazione all’innovazione, con un’esperienza riconosciuta nel cogliere le esigenze del mercato B2B italiano ed internazionale e strettamente connesse con le comunità locali che vogliamo continuare a valorizzare. Per questo motivo manterremo il brand Brennercom che ha un forte legame con il territorio del Trentino-Alto Adige. Il completamento dell’integrazione ci consente di rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato italiano delle telecomunicazioni, offrendo ai nostri clienti un’esperienza sempre più soddisfacente e personalizzata. Cliente al centro, competenze, tecnologie e asset proprietari sono i nostri punti di forza, insieme ad una costante attenzione per la sostenibilità, che sentiamo come un impegno strategico a beneficio dei nostri Clienti e del Pianeta”.

I vantaggi chiave della fusione