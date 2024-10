Al via ‘Data Center Day’, la prima edizione dell’iniziativa italiana per far conoscere il mondo dei Data Center ai giovani

Martedì 6 novembre, dalle 10 alle 16, giornata a porte aperte di alcuni Data Center della Lombardia per gli studenti delle scuole superiori e delle università

IDA, l’associazione italiana dei costruttori e operatori di Data Center, presenta ‘Data Center Day’, l’evento che si propone di far scoprire alle nuove generazioni che oggi più che mai non c’è digitale senza Data Center.

L’evento, che si rivolge agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e agli universitari iscritti a facoltà di carattere scientifico, avrà luogo martedì 6 novembre, dalle 10 alle 16, presso la rosa selezionata di Data Center, situati in Lombardia, che hanno aderito all’iniziativa: CDLAN, DATA4, Equinix, Retelit, STACK Infrastructure. All’interno di queste strutture saranno organizzati dei tour guidati, intervallati da momenti conviviali di scambio e condivisione, per i vari gruppi di studenti che parteciperanno alla giornata.

“Oggi viviamo in un’era digitale – spiega Carlotta Matteja, Presidentessa del Comitato Tecnico Education IDA che ha curato l’iniziativa – ma pochi sanno che dietro ogni applicazione web, servizio cloud e transazione online ci sono potenti Data Center che elaborano e trasmettono i dati. Poiché i Data Center rappresentano il pilastro della “digital economy”, è fondamentale che i giovani comprendano l’infrastruttura fisica che sostiene questa evoluzione e si rendano conto delle opportunità può offrire loro, in primis la generazione di posti di lavoro.”

Questo è il principio ispiratore alla base del ‘Data Center Day’, la cui prima edizione sarà inaugurata con una presentazione ufficiale presso il Campus di DATA4 alla presenza dei media e delle istituzioni nazionali, fra cui gli enti patrocinatori dell’iniziativa, la Regione Lombardia e la Città Metropolitana di Milano.

“È un grande onore per noi inaugurare il primo Data Center Day presso il nostro campus di Cornaredo. Questo evento rappresenta un passo fondamentale per avvicinare le giovani generazioni a un settore in continua evoluzione come quello dei data center. Con la presenza di figure istituzionali di spicco e degli studenti del Politecnico di Milano, rafforziamo il nostro impegno lanciato anni fa con la Data4 Academy verso l’educazione e la formazione, costruendo ponti tra il mondo accademico e le opportunità lavorative del futuro. Siamo entusiasti di avviare con IDA questa iniziativa, contribuendo così a creare una nuova cultura digitale in Italia” afferma Davide Suppia, Country Director di DATA4 Italia e Board Member di IDA.

Per informazioni sull’iniziativa, organizzata con il sostegno di Bouygues Energies & Services, Dama Electric, EAE Italia e Lombardini 22, è sufficiente visitare la sezione dedicata sul sito web di IDA.