Fidia Farmaceutici sceglie il Software gestione Appalti di Sinergest

Fondata nel 1946, Fidia Farmaceutici è un’azienda italiana che occupa un posto di grande rilievo, a livello mondiale, nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti a base di acido ialuronico e derivati. Una specializzazione che ha consentito al gruppo di diventare leader nel campo della viscosupplementazione, terapia infiltrativa che utilizza l’acido ialuronico, il quale viene introdotto in sede intra-articolare. Obiettivo dell’azienda è dare risposte efficaci alle esigenze di medici e pazienti, in aree strategiche quali joint care, skin care, eye care, aesthetic care, specialty care, regenerative care e primary care.

Fidia ha uno stabilimento produttivo in linea con le più rigorose normative nazionali e internazionali in materia di qualità e sicurezza, laboratori di Ricerca e Sviluppo ad Abano Terme (Pd), dove ha sede la società, e un’ulteriore Unità di Ricerca a Noto, in Sicilia. Grazie a significativi investimenti in ricerca, Fidia è riuscita a costruire una lunga tradizione di prodotti innovativi, con circa 1400 brevetti, di cui circa 1200 a copertura dell’acido ialuronico con diversi pesi molecolari.

È inoltre presente con proprie sedi in Lombardia e nelle Marche. Fidia opera in più di 100 paesi nel mondo, grazie a un consolidato network di partner e distributori nel settore farmaceutico e biomedico, e a filiali commerciali situate in mercati strategici quali Stati Uniti, Germania, Austria, Spagna, Francia, Russia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Egitto e area META. Fidia conta oltre 1500 dipendenti globali e vanta un giro d’affari che nel 2023 ha superato i 463 milioni di euro (2023), di cui quasi il 50% generato all’estero.

Nel 2023 Fidia Farmaceutici si è rivolta a Sinergest, azienda specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni software per i processi organizzativi aziendali, alla ricerca di una piattaforma che consentisse di gestire in maniera centralizzata tutti gli adempimenti documentali legati alle procedure di appalto.

VELOCITÀ E PRECISIONE

«L’implementazione di Sinergest Suite – Software Gestione Appalti, ha portato notevoli benefici a Fidia Farmaceutici» – spiega Luca Cervellin, responsabile servizio Prevenzione e Protezione di Fidia Farmaceutici. «Il sistema si è rivelato un potente strumento per gestire efficacemente la nostra vasta rete di collaboratori, che include fornitori, società partner, appaltatori e subappaltatori, circa 300-400 persone in totale» – afferma Cervellin.

«Inoltre, grazie alla sua struttura agile e flessibile, Sinergest garantisce risposte rapide e aggiornamenti tempestivi. Il software non solo è user-friendly, ma offre anche un’efficace gestione multi-sito, aspetto cruciale per una realtà corporate complessa come la nostra, che opera su quattro siti locali. Guardando al futuro, prevediamo di integrare il sistema con gli accessi aziendali, un passo che permetterà un controllo ancora più accurato dei fornitori».

COME RIDURRE L’ERRORE UMANO

Il Software Sinergest Appalti offre una gestione automatizzata della documentazione dei fornitori e del monitoraggio delle scadenze. «Il software invia alert automatici per il controllo di documenti come, per esempio, la visura camerale e i DURC, riducendo gli errori umani e garantendo una visione della documentazione in tempo reale. Il sistema è integrato per una gestione completa a livello HSE ed è dotato di soluzioni tecniche per la sicurezza» – dichiara Cervellin.

È passato circa un anno e mezzo da quando è stato avviato il progetto e il sistema è a pieno regime da qualche mese. «L’implementazione hardware è stata rapida, poiché avevamo già pronta una lista di appalti da integrare nel nuovo sistema. La parte software, invece, ha richiesto più tempo. Insieme ai consulenti Sinergest, abbiamo analizzato i nostri flussi organizzativi e identificato le funzionalità dell’applicativo che ci permettono di operare secondo il ciclo logico previsto. Notevoli i vantaggi riscontrati: la gestione operativa è senz’altro migliorata» – conclude Luca Cervellin.