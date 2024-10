Stati generali Salute e Sicurezza sul lavoro: il settore imprenditoriale si mobilita

Landoil lancia un’iniziativa simbolica per promuovere la ‘cultura della sicurezza’ negli ambienti professionali

Si chiudono oggi gli “Stati Generali della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, un’importante occasione di dialogo tra rappresentanti del settore istituzionale, sindacale e associativo, impegnati ad affrontare le questioni fondamentali riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In questo contesto, il mondo industriale ha dimostrato la sua volontà di contribuire attivamente al dibattito, rivendicando il proprio ruolo di interlocutore chiave. A tal proposito, Landoil Technology, parte del Gruppo A+B Industrial Tools Company, ha lanciato ieri un’iniziativa dal forte impatto visivo. L’azienda ha infatti posizionato un’imponente installazione, un bidone alto 2,5 metri, davanti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo gesto vuole richiamare l’attenzione sul tema cruciale della sicurezza negli ambienti professionali e stimolare una riflessione profonda tra i passanti sull’importanza di garantire condizioni sicure per tutti gli operatori.

L’iniziativa di Landoil mira a mettere in evidenza le attuali problematiche che interessano diversi settori, tra cui quello chimico e meccanico, ai quali l’azienda si rivolge. I recenti dati INAIL, relativi al primo semestre del 2024, mostrano un preoccupante aumento delle denunce per infortuni e malattie professionali, con un incremento del 19,64% proprio per quanto riguarda queste ultime. Con questa installazione, Landoil invita a un impegno collettivo che vada oltre le parole, promuovendo in modo concreto il benessere e la sicurezza dei lavoratori. In quest’ottica, l’azienda si concentra costantemente su innovazione, ricerca e sviluppo, creando formulazioni a basso rischio per garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili per gli operatori.

L’installazione sarà trasferita nei prossimi giorni davanti alla nuova sede di Landoil a Castel Maggiore (BO), la cui inaugurazione è prevista a metà novembre 2024, e accessibile a tutti a testimoniare l’impegno costante dell’azienda verso le tematiche di cui è promotrice.