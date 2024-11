Alleanza strategica tra ally Consulting e Téchnéos: Intelligenza Artificiale al centro di ally Smart Performance

La nuova realtà è frutto di una partnership strategica tra le due aziende e ha come obiettivo l’innovazione digitale al servizio delle industrie manifatturiere

ally Consulting, società di consulenza IT che accompagna le imprese di piccole e medie dimensioni del mercato manifatturiero e della produzione discreta nel percorso di trasformazione digitale, e Téchnéos, azienda che sostiene le PMI nei processi di innovazione e trasformazione digitale assicurando un’efficace convergenza tra tecnologia, processi e modelli di business, annunciano una partnership strategica e la nascita di ally Smart Performance S.r.l.

La partnership tra ally Consulting e Téchnéos segna un’importante svolta strategica per l’innovazione digitale delle PMI italiane, con particolare focus su intelligenza artificiale e cybersecurity. La creazione della start-up innovativa ally Smart Performance S.r.l. è al centro di questo sforzo, mirato a sviluppare progetti legati alla supply chain e all’AI per il settore manifatturiero.

La nuova società offrirà non solo competenze e risorse avanzate, ma anche un’academy dedicata alla formazione sullo sviluppo dell’approccio data-driven delle imprese, con particolare attenzione alle tecnologie dell’intelligenza artificiale, alla scienza del dato e alle simulazioni. Inoltre, Téchnéos, con il suo background in cybersecurity, metterà a disposizione un approccio consulenziale che combina competenze tecniche di penetration testing, vulnerability analysis e risk evaluation per elaborare programmi di messa in sicurezza con un rapporto costi/benefici ottimale in termini di impatto generato sulla riduzione del perimetro d’attacco e sulla sicurezza complessiva dei sistemi.

Con questa partnership, entrambe le società puntano a consolidare la leadership nel mercato italiano, contribuendo alla trasformazione digitale attraverso tecnologie come AI, automazione dei processi e digital twins, aumentando la competitività e la produttività delle imprese manifatturiere.

ally Consulting conferma il proprio ruolo di innovation advisor che, con questa partnership, potenzia la propria struttura, già operativa, nel mondo della AI applicata al manufacturing.

“Il nostro ruolo è guidare in maniera sinergica la strategia di innovazione delle imprese nelle diverse aree aziendali, facilitando l’incontro tra le esigenze di innovazione e le specificità del mondo manifatturiero. In Téchnéos abbiamo trovato i nostri stessi valori, la voglia di raccogliere le sfide dell’innovazione con professionalità, competenza e visione di crescita sia professionale sia di network”, spiega Paolo Aversa, Managing Director di ally Consulting.

“Téchnéos nasce per offrire al mondo delle PMI percorsi più consapevoli ed efficaci di trasformazione digitale, basati su un modello consulenziale che considera e analizza con un approccio interfunzionale il sistema socio-tecnico nel quale la trasformazione dovrà attuarsi. La qualità e i risultati dei progetti condotti negli ultimi cinque anni hanno confermato la correttezza dell’approccio proposto per costruire risultati efficaci e durevoli per i nostri clienti. Abbiamo trovato in ally Consulting un partner in sintonia con la nostra visione di crescita e con il nostro impianto valoriale. Siamo fiduciosi che questa alleanza saprà esprimere al meglio il potenziale delle nostre imprese e portare nuovo valore a tutti i nostri clienti” aggiunge Nicola Mezzetti, CEO di Téchnéos.