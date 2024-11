Flou sceglie indigo.ai per potenziare la forza vendita

Grazie agli Agenti AI di indigo.ai, Flou ha implementato Angelo, l’assistente virtuale che crea un collegamento immediato con i rivenditori e semplifica il processo di vendita

Flou, dal 1978 leader nell’arredo di design Made in italy, ha scelto indigo.ai, l’azienda che aiuta a evolvere la Customer Experience grazie all’Intelligenza Artificiale conversazionale, per migliorare la relazione con i rivenditori indiretti e supportarli attraverso un canale efficace, immediato e di uso quotidiano.

Per soddisfare in tempo reale le numerose richieste di informazioni da parte della forza vendita distribuita in 58 Paesi, Flou ha implementato Angelo, un assistente virtuale abilitato dagli Agenti AI di indigo.ai, che grazie a una conoscenza complessa e approfondita dell’azienda è in grado di rispondere in modo tempestivo e personalizzato tramite Whatsapp.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

In pochi mesi, la soluzione ha agito come un vero e proprio acceleratore di business, permettendo a Flou di profilare oltre 1.000 rivenditori. L’azienda ha così potuto efficientare la rete di vendita, trasformando il rapporto con i singoli venditori e creando con loro un canale di comunicazione diretto e proattivo, che offre accesso istantaneo alle informazioni e snellisce i processi.

La necessità di Flou

Quella di Flou è una storia di successi che, dal 1978 ad oggi, le hanno permesso di affermarsi nel panorama internazionale come una delle aziende leader per l’arredo di design Made in Italy. Un risultato perseguito con costanza puntando sempre su ricerca e innovazione, introducendo nei propri processi le migliori tecnologie e, soprattutto, mantenendo fede ai propri valori, riassumibili in quattro semplici parole: persone, coerenza, onestà, passione.

Proprio nel rispetto dei valori aziendali e per esaltare la centralità delle Persone Flou ha sempre puntato su un modello di business principalmente indiretto, basato su migliaia di rivenditori specializzati in ogni Paese del mondo.

In linea con la propria vision, Flou aveva l’esigenza di un’interfaccia all’avanguardia, efficace e immediata, che introducesse un contatto più costante e fluido con chi gestisce direttamente i clienti, rispondendo in tempo reale alle loro richieste di informazioni.

Era quindi importante disporre di uno strumento in grado di fornire, in ogni momento, risposte mirate e utili alla conclusione di una specifica vendita che, per l’azienda, è sempre personale e unica.

Il supporto di indigo.ai

Per rispondere alle sfide poste dal mercato del design, Flou ha scelto di collaborare con indigo.ai per migliorare il rapporto con i rivenditori, offrendo loro il supporto necessario per rispondere alle esigenze sempre diverse dei consumatori rispetto a un vasto catalogo di prodotti.

È stato implementato Angelo, un assistente virtuale all’interno del quale operano diversi Agenti AI che consentono di gestire al meglio la conoscenza complessa dell’azienda. Ogni Agente, infatti, è specializzato in una delle molteplici variabili con le quali i rivenditori si confrontano ogni giorno, dalle schede prodotto ai preventivi, fino alle istruzioni di montaggio e altro ancora.

Nel dettaglio, Angelo sfrutta un canale conversazionale diffuso e di facile utilizzo come WhatsApp, cui i singoli rivenditori ora possono registrarsi per ricevere, tramite un supporto multilingua attivo 24/7, le informazioni più funzionali e utili alla conclusione di ciascuna vendita.

Inoltre, Flou può utilizzare Angelo anche per coinvolgere attivamente la forza vendita, chiamandola a partecipare a momenti di formazione, o per aggiornare in tempo reale i rivenditori su lanci di prodotto e promozioni in corso.

“Per noi, offrire un supporto informativo continuo ed efficace ai rivenditori, gestendo in tempo reale richieste anche complesse, rappresentava una sfida importante. Siamo entusiasti della collaborazione con indigo.ai, poiché ci ha consentito di rivoluzionare il nostro modo di interagire con la rete vendita grazie a una soluzione sempre disponibile, rispettando al contempo i nostri valori aziendali”, ha dichiarato Simone Raimondi, IT Manager di Flou. “Gli Agenti AI forniscono ai nostri partner un accesso immediato e preciso alle informazioni di cui hanno bisogno, snellendo anche i nostri processi interni. L’integrazione della nuova soluzione ha rappresentato un punto di svolta che non solo ottimizza l’efficienza operativa, ma eleva significativamente l’esperienza per tutti, dalla rete commerciale fino al cliente finale. Angelo ci ha infatti consentito di acquisire una conoscenza ancora più approfondita dei nostri rivenditori, grazie alla quale riusciamo a mappare meglio le loro esigenze, così da affinare il supporto e garantire coerenza e qualità durante tutte le fasi di vendita”.

Il risultato

Grazie alla collaborazione con indigo.ai, in meno di 5 mesi Flou ha potuto efficientare la rete di vendita, entrando in contatto e profilando oltre 1.000 rivenditori specializzati. Tra questi, è stato raggiunto un tasso di adozione costante della nuova soluzione pari a ben il 65%: un risultato significativo, che ha rafforzato il rapporto diretto del brand con la forza vendita sul campo. In particolare, i rivenditori possono ora beneficiare di un canale semplice e di uso comune come Whatsapp per portare a termine velocemente attività prima complesse e gestibili solo manualmente, come la definizione dei preventivi: si pensi che, a fronte di un catalogo di oltre 690 prodotti completamente personalizzabili in termini di misure, materiali, tessuti e rifiniture, ogni preventivo risulta essere davvero unico.

Già nei primi mesi di implementazione, Angelo ha raggiunto un tasso di automazione pari all’88%, gestendo quindi in autonomia quasi 9 richieste su 10. Il processo di vendita risulta così semplificato, traducendosi per i venditori in una maggiore rapidità ed efficacia nella risposta ai clienti e, in ultima analisi, in un aumento delle conversioni.

“L’implementazione di Agenti AI in realtà come quella di Flou consente di rivolgersi alla propria rete offrendo maggiore rapidità, personalizzazione, vicinanza ed efficienza, tramite un canale di uso comune come Whatsapp. Grazie alla creazione di Angelo, Flou ha migliorato l’esperienza per tutti gli attori coinvolti nel processo di acquisto, con importanti risvolti positivi anche in termini di efficacia del modello di business”, commenta Gianluca Maruzzella, Co-founder e CEO di indigo.ai. “Siamo soddisfatti della collaborazione con Flou, con cui condividiamo sia i valori che mettono le persone al centro, sia la visione che guarda al meglio delle tecnologie esistenti in ottica di innovazione costante”.