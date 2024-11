Hitachi Vantara annuncia Hitachi iQ per soluzioni di infrastruttura per sistemi AI con piattaforma NVIDIA HGX

Le soluzioni certificate Hitachi iQ e le architetture di riferimento – basate sulla tecnologia di calcolo accelerato e sul software AI di NVIDIA – migliorano la facilità di distribuzione, gestione e manutenzione dei sistemi AI

Hitachi Vantara, controllata di Hitachi, focalizzata sull’archiviazione dati, sulle infrastrutture e sulla gestione del cloud ibrido, ha annunciato la disponibilità di Hitachi iQ su piattaforma NVIDIA HGX in uno stack di soluzioni end-to-end di infrastrutture veloci, scalabili e resilienti per i moderni sistemi AI. Hitachi iQ offre soluzioni ottimizzate dal punto di vista dei costi, adatte a una varietà di settori e casi d’uso, fra cui modelli linguistici di grandi dimensioni, inferenza, model training, analytic, digital twins ed elaborazione di immagini.

Nonostante il 97% delle aziende consideri la GenAI tra le prime cinque priorità, ESG Research ha rilevato che solo poco più di un terzo (37%) ritiene che la propria infrastruttura e il proprio ecosistema di dati siano pronti per l’implementazione di soluzioni GenAI, mentre il 77% concorda sulla necessità di risolvere i problemi legati alla qualità dei dati prima di poter adottare processi GenAI.

La recente offerta di Hitachi iQ è stata progettata proprio per rispondere a queste sfide. Concepita per massimizzare le performance e l’affidabilità dell’intelligenza artificiale, Hitachi iQ riesce a saturare le GPU per offrire time to insight più rapide.

Hitachi iQ con NVIDIA HGX combina storage, networking, server con opzioni NVIDIA H100 e H200 Tensor Core GPUs e NVIDIA AI Enterprise insieme alla piattaforma software cloud-native per lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni di GenAI.

Il potenziamento dell’elaborazione dei dati dei file system distribuiti consente un’identificazione più efficace dei pattern, mentre l’accesso a diversi set di dati aiuta i modelli di AI ad apprendere da una gamma più ampia di scenari.

Con NVIDIA HGX, Hitachi iQ migliora l’economia e la sostenibilità dell’AI grazie a un’architettura zero-copy che elimina inutili copie dei dati e i tempi di trasferimento tra i vari silos di archiviazione nelle diverse fasi dell’AI.

La piattaforma Hitachi Content Software for File aggiornata con la generazione 5 di PCIe è dotata della più recente tecnologia di processori AMD EPYC e di networking ad alte prestazioni con NVIDIA ConnectX-7 400Gb/s InfiniBand o Ethernet NICs. Inoltre, la tecnologia PCIe Generation 5 E3.S NVMe aggiunge funzionalità di prestazioni estreme per Hitachi iQ e altre soluzioni dati in cui le prestazioni sono mission-critical e fornisce aggiornamenti significativi delle performance per i carichi di lavoro sia di calcolo ad alte prestazioni (HPC) sia relative alla intelligenza artificiale (AI).

Lo storage a oggetti ad alta densità integrato con Hitachi Content Software for File consente di scalare l’elaborazione e lo storage in modo indipendente, con la flessibilità necessaria per adattarsi a dimensioni, tipi di dati e carichi di lavoro differenti e variabili.

“I nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni avanzate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell’IA e l’offerta Hitachi iQ con NVIDIA HGX rappresenta l’ultimo esempio di come siamo all’avanguardia nell’innovazione dell’IA”, ha dichiarato Jason Hardy, Chief Technology Officer for artificial intelligence di Hitachi Vantara. “Siamo uno dei pochi fornitori a offrire una soluzione completa end-to-end per l’infrastruttura AI, uniamo tecnologia allo stato dell’arte con una profonda competenza del settore per un’esperienza unica in termini di risultato”.

“Abbinare la piattaforma di calcolo accelerato di NVIDIA con la profonda competenza industriale di Hitachi Vantara aiuta a rispondere alla crescente domanda di infrastrutture e applicazioni AI di livello enterprise, offrendo funzionalità di calcolo ad alte prestazioni per carichi di lavoro AI, consentendo un training, fine-tuning e inferenza più rapidi,” ha dichiarato Shar Narasimhan, director of data center GPUs and AI di NVIDIA.

“Attualmente c’è una pressione enorme per sfruttare l’IA, ma nel settore dell’istruzione deve essere direttamente collegata al ROI,” ha dichiarato Allen Lee, managing director di Genesis Networks Pte Ltd. “Quello che vediamo in Hitachi iQ è una soluzione ottimizzata per ottenere risultati per le esigenze specifiche del nostro mercato, progettata da un partner con l’esperienza necessaria per aiutarci a raggiungere questo obiettivo”

Evoluzione del portafoglio Hitachi iQ

Hitachi vanta una lunga esperienza nel campo IT/OT in settori come quello ferroviario, energetico e manifatturiero ed è leader nell’integrazione di infrastrutture IT e applicazioni aziendali. Offerto attraverso diversi modelli di consumo, Hitachi iQ fornisce ai clienti i meccanismi per utilizzare l’infrastruttura dati di cui hanno bisogno, il tutto fornendo migliori performance on-premise e garantendo un migliore ROI.

Il portafoglio Hitachi iQ di infrastrutture, soluzioni e servizi AI-ready è stato reso disponibile per la prima volta nel luglio 2024, incluso un nuovo AI Discovery Service progettato per aiutare i clienti a identificare i casi d’uso AI più validi, valutare la preparazione dei dati, determinare il ROI e creare una roadmap strategica per un’implementazione AI di successo.