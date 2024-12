Dassault Systèmes al CES 2025: il futuro della salute con i gemelli virtuali e l’IA

Dassault Systèmes invita i visitatori del CES 2025 a fare un passo nel futuro della sanità e del benessere, dove i mondi virtuali stanno aiutando le persone a vivere meglio e più a lungo.

Narrazione interattiva, applicazioni nel mondo reale, visualizzazioni immersive, presentazioni di startup e discussioni con esperti mostreranno come i gemelli virtuali e i dati in tempo reale si uniscono per affrontare le sfide globali nell’ambito della salute, spingendosi oltre i limiti della salute personalizzata.

Presso lo stand 8705 nel padiglione Nord LVCC, l’esposizione interattiva “The Virtual Human Experience: A Journey Through the Virtual City of Life” re-immagina il corpo umano come una città vibrante e perfettamente funzionante, per evidenziare le possibilità illimitate dei gemelli virtuali nel predire le malattie, personalizzare i trattamenti e orientare le strategie di salute pubblica. Questa rappresentazione visiva dinamica dell’ottimizzazione della salute guidata dall’IA rivela il profondo legame tra biologia e ingegneria, attraverso sistemi di parti interdipendenti che comunicano e si adattano per mantenere l’equilibrio e la resilienza.

Ogni organo prende vita come una struttura fondamentale della città: il cervello come municipio, il cuore come centrale elettrica e altro ancora, mentre “vene digitali” luminose collegano ogni organo gemello virtuale, simboleggiando il flusso dei dati proprio come il flusso sanguigno che trasporta i nutrienti in tutto il corpo. Tre casi d’uso su un cervello di atleta, un paziente cardiaco e un intestino virtuale mostrano il ruolo dei gemelli virtuali nei trattamenti personalizzati, nella pianificazione chirurgica e nello sviluppo dei dispositivi medici.

Altri punti salienti dello stand sui benefici dei gemelli virtuali per la salute e il benessere includono: