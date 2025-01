Cisco: al via “Programma in Rete”, il laboratorio virtuale per imparare a programmare

Formazione online gratuita e competenze sempre aggiornate con un modulo introduttivo sull’AI e con un percorso in italiano dedicato alla Data Science

E’ al via la nuova edizione di “Programma in Rete”, il laboratorio online di Cisco rivolto a coloro che desiderano imparare a programmare applicazioni e servizi per le reti di oggi e del futuro. Il percorso, frequentato nel 2024 da oltre 2.000 persone, offre la possibilità di acquisire competenze di programmazione, Internet of Things e scienza dei dati, e da quest’anno aggiunge anche un’introduzione all’Intelligenza Artificiale.

L’iniziativa promossa da Cisco Italia si svolge in collaborazione con i Partner Cisco Academy italiani; è destinata agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori e universitari, ma anche a professionisti ICT e appassionati che vogliono migliorare le proprie competenze.

“Programma in Rete” si basa sui contenuti di Cisco Networking Academy – il programma che dal 1997 ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo di intraprendere una carriera nel settore ICT – e sulle risorse di DevNet, la community di sviluppatori promossa da Cisco.

Il percorso si sviluppa su più livelli. Il primo livello consiste nel corso “Introduzione all’Internet of Things” da frequentare in modalità di auto-apprendimento; una volta superato l’esame finale vengono rilasciati un digital badge e un certificato, e solo dopo aver concluso il corso è possibile passare alla fase successiva.

Il secondo livello è composto dal corso “Introduzione alla Data Science” – da quest’anno proposto anche in lingua italiana – da frequentare sempre in auto-apprendimento, e da un laboratorio di Coding, IoT e automazione di rete supportato da webinar online e da un tutor.

Sono inoltre disponibili altri moduli formativi opzionali a completamento del livello:

programmazione in linguaggio Python, con un percorso di 30 ore di livello introduttivo che si svolge in auto apprendimento accompagnato da webinar e prepara alla certificazione PCEP – Certified Entry Level Pyhton Programmer Certification);

modulo “Introduction to Modern AI” in auto apprendimento (6 ore);

corso DevNet Associate, che ha una durata di 70 ore (in auto apprendimento accompagnato da webinar formativi), consente l’iscrizione alla community Cisco DevNet e prepara al conseguimento della omonima certificazione Cisco.

Il percorso comprensivo dei moduli opzionali si concluderà entro maggio 2025. Per prendere parte all’edizione appena iniziata è necessario iscriversi tramite il form in rete sul sito Scuola Digitale Cisco e completare il primo livello “Introduzione all’IoT” entro il 10 febbraio 2025.

Tutti gli iscritti ottengono certificati che attestano la partecipazione ad ogni singola parte del percorso. Nel quadro dell’iniziativa è possibile comporre un percorso base PCTO per le scuole di 18 ore, comprensivo dei corsi Introduzione all’IoT, Introduzione alla Data Science, webinar e laboratorio finale.