Al via la seconda edizione del roadshow “Roads to Innovation” di VEM sistemi

Un viaggio in quattro tappe tra innovazione e tecnologia lungo il quale le aziende raccontano il futuro del business condividendo la loro esperienza nell’uso delle tecnologie che guidano il cambiamento

VEM sistemi annuncia la seconda edizione del roadshow “Roads to Innovation”, un viaggio attraverso storie di innovazione che da febbraio a maggio toccherà diverse tappe in Italia, allo scopo di raccontare ogni volta attraverso una tematica diversa come la tecnologia possa esser driver di trasformazione e abilitatore di business. Vere protagoniste di questo viaggio, insieme al system integrator forlivese, saranno importanti realtà del tessuto imprenditoriale italiano che faranno conoscere le loro storie e specificità, e mostreranno esperienze concrete di innovazione. La prima tappa “Brewing a Robust IT Transformation” partirà martedì 25 febbraio con Essse Caffè, prestigiosa torrefazione bolognese specializzata nel fuori casa, presso Hotel I Portici a Bologna alle ore 9.30.

Contraddistinta dalle tre “S” di Scienza, Sapienza e Specializzazione, che riassumono perfettamente i loro valori e filosofia e fondata nel 1979, Essse Caffè oggi è un marchio di successo in tutta Italia e all’estero, sinonimo di autenticità ed eccellenza. Durante l’incontro, Essse Caffè racconterà come ha reso la propria infrastruttura più sicura e resiliente, con investimenti tecnologici uniti ad un monitoraggio avanzato e servizi gestiti, affidando la gestione IT all’esperienza degli specialisti di VEM sistemi.

Nel corso della giornata, Fortinet approfondirà le strategie per una gestione sicura ed efficiente delle reti SDWAN, con particolare attenzione alla protezione degli ambienti OT, grazie anche a SD-Factorii, la soluzione SaaS made in VEM per il controllo dell’infrastruttura di rete e sicurezza negli impianti produttivi.

Infine, NetApp affronterà il tema della protezione dei dati, analizzando soluzioni avanzate per backup e disaster recovery gestiti, essenziali per garantire continuità e integrità operativa.

La giornata si concluderà con una vera e propria Coffee Experience di Essse Caffè, un viaggio sensoriale nel mondo del caffè, ospitati nella loro sede storica in Via Galliera, a Bologna.

“Siamo molto contenti di partecipare alla prima tappa di questa edizione di Roads To Innovation” afferma Andrea Giovanardi, IT Manager di Essse Caffè, “Eravamo alla ricerca di un partner affidabile per la gestione dell’infrastruttura e la cybersecurity, due punti essenziali per la resilienza dell’azienda. In VEM sistemi abbiamo trovato il partner che cercavamo, all’altezza della qualità Essse Caffè. Siamo quindi felici di testimoniare questo importante passo avanti in termini di efficientamento dell’ecosistema IT, resilienza e sicurezza.”

Ciascuna delle quattro tappe di Roads to Innovation rappresenterà un’opportunità per approfondire tematiche tecnologiche diverse, illustrando anche le più recenti innovazioni nel settore dei servizi IT, ambito in cui VEM Sistemi opera da oltre vent’anni. Questo percorso si inserisce nella missione dell’azienda di facilitare l’integrazione tra sistemi eterogenei, fornendo soluzioni all’avanguardia, personalizzate in base alle specifiche esigenze delle aziende. In anteprima, nel corso del roadshow verranno presentati aggiornamenti significativi relativi all’evoluzione della gestione delle infrastrutture IT e OT, a nuove soluzioni per l’ottimizzazione dell’archiviazione e della protezione dei dati, nonché a strumenti avanzati per la sicurezza informatica e il potenziamento delle strategie di governance.

I percorsi che portano all’innovazione sono molteplici: talvolta si sviluppano in parallelo, altre volte si intrecciano o si distanziano, ma restano sempre distintivi, poiché ciascuno racchiude una storia aziendale, esigenze specifiche e tempistiche diverse, con il comune obiettivo di sfruttare il progresso tecnologico per far evolvere il business. Per questo motivo, durante il roadshow VEM sistemi ha scelto di dare spazio alle imprese più innovative, permettendo loro di raccontare la propria esperienza e l’applicazione delle tecnologie adottate, così da offrire spunti di ispirazione ad altre realtà. Il fine ultimo di questo viaggio è proprio quello di mettere in luce le testimonianze dirette delle aziende, trasformandole in portavoce dei vantaggi e delle opportunità che le nuove tecnologie possono offrire al mondo del business.

Il roadshow “Roads to Innovation” proseguirà con altre tre successive tappe, che affronteranno tematiche differenti, fino a maggio. L’agenda completa e le modalità di partecipazione agli appuntamenti sono disponibili qui.