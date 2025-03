La proposta WatchGuard per il SASE: sicurezza completa dal firewall fino all’edge

FireCloud Internet Access è il primo prodotto della suite FireCloud nel nuovo portafoglio SASE di WatchGuard

WatchGuard Technologies, leader globale nella cybersecurity unificata, annuncia il lancio di FireCloud Internet Access, il primo di una nuova famiglia di prodotti per il SASE (Secure Access Service Edge) ibrido. FireCloud soddisfa le esigenze delle organizzazioni ibride e dei partner WatchGuard offrendo coerenza tra Firebox e FireCloud, con configurazioni quasi identiche e nessuna curva di apprendimento.

Gestire la sicurezza informatica nel mondo reale significa gestire reti ibride che combinano ambienti tradizionali on-premise e Cloud/firewall-as-a-service (FWaaS). Molti vendor che forniscono soluzioni SASE trascurano l’importanza di avere ambienti on-premise integrati, il che diminuisce il valore dell’implementazione di una soluzione SASE. Quando una soluzione SASE non tiene conto di questi ambienti, finisce per creare sistemi isolati che vengono gestiti separatamente, portando a complessità e overhead non necessari.

FireCloud Internet Access è la risposta giusta per gli ambienti ibridi perché si integra con WatchGuard Cloud e condivide la gestione unificata delle policy con Firebox, combinando firewall-as-a-service (FWaaS) e secure web gateway (SWG) per offrire una protezione solida senza complessità. WatchGuard consente ai provider di servizi gestiti (MSP) di offrire una preziosa soluzione SASE ai propri clienti con un modello di adozione che si adatta ai loro ambienti ibridi. Questa soluzione fa parte dell’architettura WatchGuard Unified Security Platform, che include soluzioni di sicurezza di identità, rete ed endpoint, gestione unificata in WatchGuard Cloud e un framework di installazione comune per gli endpoint WatchGuard.

“FireCloud Internet Access fornisce una sicurezza reale per le sfide del mondo reale che le aziende di oggi devono affrontare. Con l’evoluzione degli ambienti di lavoro remoti e distribuiti e il passaggio delle aziende al Cloud, le superfici di attacco e le posizioni degli endpoint che necessitano di protezione si sono ampliate”, ha affermato Andrew Young, Chief Product Officer di WatchGuard. “Le soluzioni esistenti non consentono ai team di sicurezza di gestire senza interruzioni la sicurezza della propria rete e delle implementazioni SASE, e questo crea lacune di sicurezza e complessità di gestione. Per superare queste limitazioni, abbiamo sviluppato un nuovo approccio SASE ibrido che inizia con FireCloud Internet Access”.

La differenza di FireCloud Internet Access: oltre a essere progettato in modo unico per ambienti ibridi Cloud/on-premise, FireCloud Internet Access promette anche facilità di implementazione, licenze e prezzi flessibili e scalabili e integrazione nella piattaforma di rilevamento e risposta alle minacce di WatchGuard.

Progettato per l’ibrido : l’architettura SASE di WatchGuard è una delle poche soluzioni progettate per offrire valore e vantaggi a un ambiente ibrido. Per team IT snelli o MSP, questo approccio significa gestione più semplice, controlli di sicurezza coerenti e costi inferiori rispetto ad altre offerte SASE.

: l’architettura SASE di WatchGuard è una delle poche soluzioni progettate per offrire valore e vantaggi a un ambiente ibrido. Per team IT snelli o MSP, questo approccio significa gestione più semplice, controlli di sicurezza coerenti e costi inferiori rispetto ad altre offerte SASE. Facilità di implementazione: gli amministratori possono configurare e applicare policy di sicurezza da un’unica interfaccia, il che semplifica la gestione utilizzando strutture e terminologie di policy coerenti. Le impostazioni di sicurezza vengono propagate istantaneamente ai point of presence (PoP) di WatchGuard in tutto il mondo, garantendo un’applicazione coerente delle policy indipendentemente da dove si trovi l’utente. I client FireCloud vengono attivati da WatchGuard Cloud, per una facile distribuzione e gestione.

gli amministratori possono configurare e applicare policy di sicurezza da un’unica interfaccia, il che semplifica la gestione utilizzando strutture e terminologie di policy coerenti. Le impostazioni di sicurezza vengono propagate istantaneamente ai point of presence (PoP) di WatchGuard in tutto il mondo, garantendo un’applicazione coerente delle policy indipendentemente da dove si trovi l’utente. I client FireCloud vengono attivati da WatchGuard Cloud, per una facile distribuzione e gestione. Flessibile e scalabile: Come firewall-as-a-service, il numero di utenti non influisce sulle prestazioni e con la crescita dei clienti possono essere facilmente aggiunte più licenze.

WatchGuard si impegna a fornire una soluzione SASE completa per soddisfare le esigenze dei partner e dei loro clienti. Gradualmente, la famiglia di soluzioni WatchGuard FireCloud che include Private Access, SD-WAN, ZTNA e CASB verrà sviluppata e distribuita e, lungo il percorso, i clienti FireCloud trarranno vantaggio anche dalle integrazioni di prossima uscita, come ThreatSync+ SaaS (software as a service) che fornisce rilevamento e risposta alle minacce, e il client verrà integrato con WatchGuard Universal Agent di prossima uscita che semplifica la gestione dei dispositivi. Come sempre, WatchGuard collaborerà a stretto contatto con i partner per determinare le esigenze SASE specifiche dei loro clienti.

“SASE è il futuro della connettività sicura, che unisce le funzioni di rete e sicurezza in un servizio cloud-native. Con FireCloud Internet Access e il suo approccio generale all’architettura SASE ibrida, l’attenzione di WatchGuard nel fornire potenti soluzioni di sicurezza informatica appositamente progettate per gli MSP è chiara”, ha affermato Daniele Piovesan, CEO di Sixlab. “È una soluzione conveniente ed efficace per proteggere le reti e gli utenti dei nostri clienti, pur utilizzando la stessa sicurezza aziendale presente nel nostro Firebox, il che rende la nostra attività più efficiente e migliora i nostri profitti”.

Questo annuncio segue la recente acquisizione da parte di WatchGuard di ActZero, un fornitore leader di servizi Managed Detection and Response (MDR), per accelerare la crescita MDR per i partner MSP ed estendere la loro portata di vendita. WatchGuard, che ha ricevuto riconoscimenti da IT Awards, ChannelVision, Fortress Cybersecurity, InfoSec Awards e TMCnet per le sue soluzioni di sicurezza nel 2024, continua a guidare il settore nell’innovazione della sicurezza per offrire agli MSP soluzioni più scalabili e pronte per la vendita che generano fatturato.