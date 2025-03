Rosss regala scaffalature alla popolazione colpita dalla recente alluvione in Toscana

Rosss, la nota azienda di Scarperia, mette a disposizione i suoi scaffali a favore della popolazione colpita dalle recenti alluvioni in Toscana. Le avversità climatiche sono state particolarmente violenti.

L’azienda di Scarperia offre quindi un titolo gratuito “un primo lotto di 500 metri lineari di scaffalature alle famiglie colpite del territorio”, assicura il ceo di Rosss, Simone Bettini.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email

Al link le istruzioni.

Le scaffalature industriali di Rosss hanno «messo ordine ai materiali di clienti in oltre 50 Paesi, trovando la soluzione perfetta per ciascuno». Con questa carta d’identità, l’azienda ha partecipato, come visitatore a Chicago, al Qimarox a ProMat 2025, l’evento principale per i professionisti del material handling e della logistica.

Rosss rappresenta il meglio della logistica italiana, dando risposta allo stoccaggio di merci pesanti o leggere, con soppalchi multipli, impianti portapallet antisismici, cantilever, scaffalature leggere a gancio ea incastro, scaffalature compattabili, magazzini autoportanti e automatici. I prodotti Rossnascono da incastri semplici ma perfetti, realizzati con tecnologie innovative e materiali tracciabili di altissima qualità

«Recentissima è la nostra esperienza alla fiera Logimat di Stoccarda, che si è rivelata un successo per il dinamismo che abbiamo respirato dentro e fuori i padiglioni dell’evento – afferma il ceo di Rosss, Simone Bettini -. L’economia tedesca, dopo la frenata che l’ha caratterizzata nei mesi scorsi, sembra aver trovato il modo per reagire, tanto che abbiamo riscontrato molto entusiasmo». La Germania, del resto, ha scelto un nuovo modo di affrontare la realtà dopo le elezioni federali tenutesi alla fine di febbraio. Gli importanti investimenti con risorse pubbliche prospettati dal nuovo cancelliere Friedrich Merz probabilmente stanno iniettando fiducia nel mercato e nel tessuto economico tedesco.

Ora Rosss avrà modo di verificare da vicino anche lo stato di salute del mercato americano, dopo i primi mesi della presidenza Trump e della sua politica economica, volta a rafforzare e salvaguardare il tessuto economico e il mercato interno degli Stati.

Nata nel 1981, la Rosss rappresenta una storia tutta italiana che non è mai scesa a compromessi sui propri ideali. Le sue scaffalature sono tutte rigorosamente Made in Italy dalla progettazione alla distribuzione e oggi sono presenti in tutti i 5 continenti.