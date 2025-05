L’evoluzione del mondo Printing

Digitalizzazione, sicurezza e servizi di stampa personalizzati

Nonostante si parli da molto tempo di un mercato sempre più paperless, dobbiamo tenere conto del fatto che, in un qualsiasi ciclo di vita aziendale, il mantenimento di un archivio documentale è sempre stato uno dei processi vitali per le attività di business e amministrative e che stampanti, multifunzione e scanner rappresentano il complemento indispensabile per tutti i professionisti per cui i processi di stampa e scansione mantengono una valenza chiave per le attività di business.

Nonostante ciò, dobbiamo però inevitabilmente guardare al mercato del printing come a un mercato in continua trasformazione. La rivoluzione digitale sta portando continui cambiamenti nella vita di tutti i giorni, non solo nell’ambiente di lavoro. Chiaramente questo processo di digitalizzazione sottrae volumi stampati ma la quantità di informazioni che ci arrivano dalla digitalizzazione ci portano inevitabilmente a compensare questo gap.

Anche nel mondo del lavoro, ovviamente, stiamo sfruttando tutti questi progressi tecnologici. Nel corso degli ultimi decenni sono stati fatti notevoli passi avanti non solo per quanto riguarda i dispositivi di stampa e scansione, ma anche rispetto alla connettività tra i dispositivi attraverso la rete, al Wi-Fi e alla crescita del cloud, che hanno consentito di rendere molte attività semplici e veloci.

La rivoluzione digitale, infatti, non solo aiuta le aziende nelle loro attività quotidiane, ma aumenta produttività, sicurezza ed efficienza. La gestione documentale intesa come archiviazione digitale e relativi processi di workflow e security costituisce un aspetto critico da migliorare, così come andrebbero rafforzate le competenze digitali all’interno delle aziende. Ora più che mai vanno studiate soluzioni ad hoc per fare un passo avanti verso la trasformazione digitale. Per rispondere alle sfide future, anche dispositivi di stampa e scansione efficienti e soluzioni software personalizzate giocano un ruolo fondamentale sia negli uffici sia in remote working. Costituiscono un elemento cardine non solo per la stampa ma anche per i workflow digitali, perché garantiscono produttività, massima sicurezza ed efficienza.

La soluzione migliore? Una maggiore adozione di servizi di stampa gestita può indubbiamente garantire significativi vantaggi rispetto alla tradizionale formula di acquisto transazionale. L’offerta di servizi MPS di Brother (Pagine+) offre estrema semplicità di gestione, flessibilità, controllo totale dei costi, con livelli di servizio personalizzabili in funzione delle specifiche esigenze di aziende e professionisti. Sono questi, infatti, i principali punti di forza di Pagine+, il servizio di stampa gestita di Brother pensato per una gestione intelligente del parco stampanti. Grazie ai servizi di stampa gestita, imprese e professionisti possono ottimizzare i processi documentali, liberando risorse per attività che sono più rilevanti e legate al core business. Il tutto, abbattendo i costi.