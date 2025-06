Expo 2025 Osaka, inaugura il Padiglione Italia Virtuale

È Online il Padiglione Italia Virtuale: visitabile con un semplice smartphone. Offre una esperienza di visita alternativa al reale e con essa complementare, interattiva e replicabile, grazie a una piattaforma digitale immersiva sviluppata da Almaviva e EY



È online il Padiglione Italia Virtuale che rappresenta l’occasione per tutti di visitare da remoto, grazie a un’esperienza digitale immersiva basata su tecnologia VR e 3D, lo spazio allestito ad Expo 2025 Osaka. Il progetto, sviluppato da Almaviva ed EY, sponsor del Padiglione Italia, rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia sia uno strumento volto all’accessibilità e all’inclusione, utile a promuovere il Sistema Italia e a diffonderne cultura e valori.

“Da oggi il Padiglione Italia è visitabile anche online grazie al Padiglione Italia Virtuale” ha dichiarato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani “Utilizzare gli strumenti digitali arricchisce, senza sostituire, la visitor experience reale permettendo anche a chi non può visitare il Giappone di scoprire le principali opere d’arte ed innovazioni che portiamo ad Expo 2025 Osaka e partecipare agli eventi che quotidianamente proponiamo all’interno del Padiglione Italia”.

Il Padiglione Italia Virtuale è una riproduzione 3D interattiva delle aree più significative del Padiglione Italia. È accessibile da mobile e anche con dispositivi VR, con avatar personalizzabili, una versione multilingua e un design futuristico e inclusivo. Gli utenti possono esplorare ambienti digitali, interagire con contenuti multimediali e partecipare ad una serie di eventi, scoprendo il meglio del Made in Italy, dalla cultura alla scienza, dalla sostenibilità allo spettacolo. La visita virtuale non è una semplice copia dell’esperienza reale, vuole immergere il visitatore del Padiglione Italia in modo alternativo e complementare. Pur riproducendo in gran parte quanto davvero contenuto nello spazio espositivo reale, con finezza di dettaglio, offre un’esperienza nuova dal valore proprio.

Il Virtual Expo del Padiglione Italia si articola in tre aree principali:

Area Welcome : un ingresso scenografico porta l’utente a scoprire l’arte del genio italiano, opere uniche riprodotte in 3D e contenuti multimediali. Dell’Atlante Farnese, del Caravaggio, dell’Aereo Ferrarin, del Michelangelo e delle carte del Leonardo Da Vinci si possono ammirare i dettagli in una visita virtuale che regala emozioni reali. Lo spazio è realizzato con elementi estetici curati, che richiamano il soffitto a cassettoni, le arcate con vista sull’ambiente naturale e una serie di gradinate in cui sono esposti e trovano posto oggetti in 3D. Dalla prima grande sala si accede all’area delle Regioni italiane.

La realizzazione tecnica è frutto della collaborazione e sinergia tra Almaviva ed EY che hanno, sotto la guida del Commissariato per l’Italia a Expo 2025 Osaka, curato l’architettura, l’esperienza utente e la strategia di comunicazione digitale, insieme alla realizzazione e modellazione 3D.

“L’innovazione digitale apre l’accesso alla bellezza, supera i confini fisici e rafforza il racconto identitario di un’Italia creativa, visionaria e senza tempo, capace di unire tradizione e futuro attraverso il linguaggio universale della tecnologia” ha commentato Antonio Amati, Deputy CEO Divisione IT Almaviva. “Digitale e realtà immersiva offrono un nuovo modo per condividere il genio italiano nel mondo, per rendere accessibile l’arte, il know how industriale e produttivo e la cultura italiane a un pubblico globale”.

“Il Padiglione Italia Virtuale è la dimostrazione di come la tecnologia possa abbattere le barriere fisiche e culturali, offrendo una piattaforma immersiva in grado di raccontare l’Italia al mondo” ha dichiarato Giuseppe Perrone, Consulting AI&Data Leader di EY Italia e Blockchain Leader di EY EMEIA. “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione digitale possa diventare uno strumento strategico per aziende e istituzioni per generare valore, visione e connessioni durature”.

Come accedere a Virtual Expo

Basta scaricare l’app ufficiale gratuita dal portale Virtual Expo 2025 disponibile per visori, mobile e desktop. La visita è ad accesso libero. Per raggiungere il Padiglione Italia all’interno di Virtual Expo, una volta effettuato l’accesso, selezionare l’icona della bussola situata in alto a destra per aprire il menu. Da lì, scegliere l’isola “Earth Island” (dove è situato il Padiglione Italia). Una volta giunti sull’isola, il Padiglione si troverà sulla destra. Le istruzioni dettagliate sono disponibili anche sul sito web ufficiale del Padiglione Italia al seguente link: https://www.italyexpo2025osaka.it/it/come-arrivare-al-padiglione-italia-virtuale