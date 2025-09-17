Kirey Advisory: Alberto Casani alla guida della società di consultancy

La missione: sviluppare ulteriormente il modello di consulenza distintivo della legal entity, fondato su una teal organization che unisce competenze strategiche e tecnologiche per dare vita a una value proposition end-to-end

Alberto Casani è il nuovo CEO di Kirey Advisory, legal entity nata in seno a Kirey e ideata come un nuovo polo di consulenza che, grazie alla piena integrazione con l’offering del Gruppo, garantisce servizi end-to-end, dalla consulenza strategica all’implementazione di soluzioni tecnologiche.

Il manager, che vanta oltre 20 anni di esperienza nella leadership aziendale e nel mondo IT, avrà il compito di dirigere un team ad elevata seniority, con un pregresso sia in azienda che in consulenza, organizzato in aree di expertise attivabili ad hoc su specifici progetti, al fine di guidare i clienti nella riduzione della complessità e nella realizzazione di soluzioni innovative ad alto valore tangibile per il business.

Nel suo percorso, Casani si è contraddistinto per aver saputo coniugare team e proposition tipici di servizi di consulenza in aziende dedite alla realizzazione di iniziative di digital transformation, soprattutto nell’ambito dei servizi finanziari. Seguendo l’iter completo di molteplici progetti, dall’ideazione all’implementazione, negli anni la sua expertise è arrivata ad abbracciare diverse aree come BPA, riprogettazione omnicanale, right sizing e data valorization, integrando soluzioni di AI e GenAI per ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi.

Al contempo, ha potuto consolidare le proprie competenze in diversi ambiti specialistici, tra cui Data Gravity, Personal & Consumer Finance, IT Program & Project Management, Process Excellence, Risk and Compliance Analytics.

Prima del suo ingresso in Kirey Advisory, ha partecipato alla creazione di Nexen, società di consulenza del gruppo Engineering, e ha assunto la carica di Head of Italian Consulting Banking Practice per Capgemini Italia e Partner per Sia Partners. Fa inoltre parte di ABI (Associazione Bancaria Italiana) come docente in Organizzazione, Risk e Compliance.

“Nel corso della sua storia professionale, Alberto ha maturato un bagaglio di competenze tecniche, manageriali e consulenziali uniche, fondato sul supporto a un ampio portfolio di clienti in materia di trasformazione aziendale e digitale e su una specializzazione consolidata nel settore bancario. La sua nomina in Kirey Advisory rappresenta un valore aggiunto per il nostro business, rafforzando la capacità di offrire ai clienti una consulenza innovativa e personalizzata, sempre orientata alle loro esigenze”, afferma Alessandra Girardo, General Manager Italia di Kirey.

“L’ingresso di Kirey Advisory rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita di Kirey, in linea con la nostra strategia di consolidamento e diversificazione delle competenze. L’operazione rafforza la nostra capacità di proporci come partner end-to-end, con un’offerta che integra verticalità specialistiche e visione trasversale. Con Alberto alla guida, rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di anticipare i trend di mercato e di accompagnare i clienti nei percorsi di trasformazione digitale più complessi”, aggiunge Vittorio Lusvarghi, CEO di Kirey.

“Sono lieto di poter contribuire all’evoluzione di Kirey Advisory, un unicum del panorama consulenziale italiano. Qui si combinano competenze specifiche di settore ed expertise di business, processi, prodotti e servizi, innovazione, dati e sicurezza, valorizzando le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, sia mediante modelli rule-based tradizionali che di machine learning”, dichiara Casani. “Il mio obiettivo è continuare a lavorare sugli elementi distintivi della società con un focus particolare sui Financial Services. Forti di un’organizzazione Teal che ci consente di mettere a disposizione dei clienti le risorse più idonee per ogni progetto e nel momento più appropriato, insieme proseguiremo nell’innovazione del mercato della consulenza, integrando strategia e tecnologia al fine di realizzare progetti complessi ad alto valore aggiunto, anche in ambito IT, nel rispetto di tempi e budget”.