Aruba potenzia la rete di interconnessione con TOP-IX al servizio delle imprese del Nord Italia

La collaborazione con il Torino Piemonte Internet eXchange rafforza l’ecosistema digitale dell’area a vantaggio di imprese e operatori, grazie anche a nuovi scenari cloud e di sincronizzazione temporale

Aruba, leader italiano nel settore cloud, data center e servizi digitali, consolida e rafforza la propria presenza all’interno dell’ecosistema di TOP-IX (Torino Piemonte Internet eXchange), il consorzio nato oltre vent’anni fa con l’obiettivo di creare e gestire un Internet Exchange (IX) per lo scambio del traffico Internet nell’area del Nord-Ovest.

Con la sua presenza all’interno della piattaforma di interconnessione torinese, Aruba accresce le opportunità di sviluppo in ambito cloud, data center e connettività, per aziende, enti pubblici e operatori mettendo a disposizione degli aderenti a TOP-IX servizi ad alto valore aggiunto in ambito infrastrutturale, cloud e digitale che vanno oltre la semplice interconnessione.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email <a href='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/ck.php?n=a46db856&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/avw.php?zoneid=73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a46db856' border='0' alt='' /></a>

Si tratta di una vera e propria piattaforma di servizi, in cui si inserisce il Time as a Service (TaaS), sviluppato da TOP-IX in partnership con INRiM, già operativo in IT3 a Ponte San Pietro (BG) e in fase di estensione verso le altre infrastrutture del gruppo. Il servizio consente la sincronizzazione precisa e certificata dell’orario, requisito essenziale per settori come telecomunicazioni, finanza, industria 4.0, trading elettronico e ambienti cloud distribuiti. A questo si aggiunge la Connettività Privata Virtuale dai data center Aruba verso tutte le destinazioni on-net di TOP-IX, che permette collegamenti sicuri, diretti e performanti.

Grazie alle nuove connessioni e ai servizi sviluppati con TOP-IX, Aruba abilita scenari multicloud e hybrid cloud di nuova generazione, contribuendo a rendere l’ecosistema ancora più competitivo e a consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale europeo.

“La collaborazione con TOP-IX rappresenta un altro tassello nel percorso di sviluppo della rete di interconnessioni di Aruba a beneficio delle imprese e degli operatori che necessitano di infrastrutture digitali sempre più affidabili e performanti” – ha commentato Andrea Colangelo, Director of Network Infrastructure di Aruba – “Grazie all’integrazione dei nostri servizi cloud e di connettività con la piattaforma TOP-IX, contribuiamo con un ulteriore impulso all’ecosistema digitale nazionale, per renderlo più efficiente, sicuro e pronto a sostenere la trasformazione tecnologica delle imprese italiane.”

“La collaborazione con un player importante come Aruba non può che essere motivo di grande orgoglio” – ha sottolineato Andrea Casalegno, Executive Director di TOP-IX – “Da un lato ci permette di offrire nuove opportunità ai nostri consorziati, dall’altro ci aiuta ad ampliare la distribuzione di nostri servizi, come il Time as a Service”.