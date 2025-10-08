TeamViewer DEX facilita la migrazione strutturata e mitiga la necessità di aggiornamenti urgenti in vista del termine del supporto di Windows 10

Il 40% degli endpoint connessi tramite TeamViewer continuano a operare su Windows 10, come emerge dall’analisi su un campione di 250 milioni di sessioni anonimizzate

Cresce la preoccupazione a livello mondiale per l’utilizzo di Windows 10 poiché il supporto ufficiale al sistema operativo termina a metà ottobre. I dati di TeamViewer, leader mondiale nelle soluzioni per il digital workplace, confermano questa criticità rivelando che oltre il 40% degli endpoint (il 44,04% per l’Italia) che hanno recentemente ricevuto assistenza tramite una sessione TeamViewer utilizza ancora Windows 10. I risultati si basano su un’analisi di un campione anonimizzato di 250 milioni di connessioni TeamViewer anonimizzate avviate tra luglio e settembre 2025 che includono sessioni di utenti con licenze sia a pagamento sia gratuite.

Jan Bee, Chief Information Security Officer di TeamViewer, afferma: “Tra pochi giorni, due endpoint su cinque smetteranno di ricevere patch e aggiornamenti, restando quindi esposti a potenziali vulnerabilità. Per aziende e privati diventa indispensabile migrare rapidamente verso un sistema operativo più recente e in grado di ricevere supporto. Mantenere i dispositivi aggiornati rappresenta infatti una delle strategie più efficaci per proteggere persone e organizzazioni dalle crescenti minacce informatiche”.

Semplificare le complessità dell’upgrade con TeamViewer DEX

TeamViewer DEX supporta la migrazione imminente, riducendo le complessità e le difficoltà che le aziende di tutto il mondo devono affrontare quando si trovano ad aggiornare migliaia di dispositivi a un nuovo sistema operativo. Con  Windows 11 Readiness Pack, TeamViewer DEX fornisce ai team IT una visione chiara e in tempo reale dell’intero parco dei dispositivi, eseguendo controlli automatici sui requisiti di compatibilità quali: la generazione del processore, la configurazione del Trusted Platform Module (TPM) e il Secure Boot. Questa funzionalità avanzata consente alle aziende di identificare con precisione e prioritizzare quali dispositivi sono pronti per l’upgrade, quali necessitano di interventi di remediation e quali, infine, richiedono una sostituzione.

Inoltre, TeamViewer DEX convalida i dispositivi anche dopo l’upgrade per confermarne la configurazione e la compliance, aiutando i team IT a garantire il successo delle migrazioni. Integrando i check di preparazione con la convalida post-upgrade, la soluzione permette alle aziende di gestire la transizione a un sistema operativo supportato in modo strutturato, scalabile ed efficiente in termini di risorse. Adrian Todd, Vicepresidente Product Management di TeamViewer, afferma: “La nostra soluzione offre ai team IT la visibilità sui dispositivi idonei all’upgrade, l’indicazione precisa delle criticità e la garanzia di compliance una volta che l’aggiornamento è stato eseguito con successo”.