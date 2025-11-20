Nasce la Fondazione Genova Startup

Un ecosistema che sostiene le startup, valorizza il territorio, mette al centro i talenti e attrae nuove energie. Un progetto corale di 18 professionisti, sostenuto da 5 aziende liguri, con l’obiettivo di fornire servizi gratuiti di supporto alle nuove imprese e a chi desidera avviare un’attività

Dalla passione di un gruppo di professionisti innamorati di Genova e della Liguria è nata il 4 novembre la Fondazione Genova Startup ETS, Fondazione di partecipazione (Ente del Terzo Settore) che mira a trasformare la città in un ecosistema fertile per innovazione, imprenditorialità e nuove idee.

«La Fondazione Genova Startup nasce grazie al contributo di una ventina di persone di grande esperienza e sensibilità. Nasce per fornire servizi gratuiti di supporto alle neo-aziende o a chi vuole fare impresa, per aiutarli nella fase iniziale» – afferma Alberto Clavarino, fondatore e presidente.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email <a href='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/ck.php?n=a46db856&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/avw.php?zoneid=73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a46db856' border='0' alt='' /></a>

La Fondazione conta oggi 18 membri – 13 persone fisiche più 5 persone giuridiche – e decolla grazie al supporto economico di queste cinque realtà che hanno creduto nel progetto grazie a una visione aperta alle sfide del futuro: Appfactory, Circle Group, Cyber Tribu, Happily, Tag Genova. «A tutte queste aziende e ai loro manager illuminati va il nostro più sincero ringraziamento», prosegue Clavarino.

Missione e visione

La missione della Fondazione è esplorare, sostenere e facilitare nuovi modelli imprenditoriali affinché Genova diventi il contesto ideale per la creazione e lo sviluppo di un’innovazione responsabile.

La visione è ambiziosa: vedere una Genova ricca di imprese innovative e riconosciuta come punto di riferimento per chi crede nell’imprenditorialità, nella creatività e nelle startup, capace di attrarre talenti, capitali e idee da ogni parte del mondo, diventando un laboratorio e un modello a livello nazionale e internazionale.

Obiettivi e principi guida

La Fondazione è priva di scopo di lucro e si ispira ai principi di trasparenza, co-creazione, inclusione ed etica dell’innovazione. In particolare si propone di:

Promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione tecnologica e sociale e della ricerca applicata. Sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup, con particolare attenzione a quelle fondate da categorie sottorappresentate. Offrire percorsi di supporto e mentorship ai founder nelle diverse fasi di crescita. Favorire il dialogo tra attori pubblici e privati, università, centri di ricerca, scuole, imprese ed Enti di Terzo Settore. Attrare talenti, capitali e competenze anche attraverso partnership internazionali e strumenti finanziari innovativi. Promuovere un’etica dell’innovazione che metta al centro sostenibilità, diritti e benessere collettivo.

Una voce sola: Genova Startup e Women Startup

La Fondazione unisce formalmente due iniziative che finora avevano percorso strade parallele: Genova Startup e Women Startup. Come suggerisce il nome, Women Startup – progetto ideato e guidato da Ilaria Scaliti sin dal suo avvio – ha da sempre valorizzato l’imprenditorialità femminile e le tante esperienze di innovazione nate da donne.

Oggi Genova Startup e Women Startup si uniscono sotto un’unica realtà per dare continuità a un percorso condiviso e rafforzare il messaggio di inclusione e collaborazione. Lo spirito di Women Startup resta nel lavoro e nell’impegno di Ilaria Scaliti, a sostegno di tutte le donne che fanno impresa.

«La scelta di unire le due iniziative nella Fondazione nasce da una convinzione precisa: parlare di parità non significa creare spazi separati, ma costruire un ecosistema che integri prospettive diverse e valorizzi tutti i talenti – afferma Ilaria Scaliti, socia fondatrice e responsabile comunicazione della Fondazione – Sappiamo bene che, rispetto ad altri Paesi, le startup in Italia sono ancora poche, soprattutto in Liguria, e che c’è molto lavoro da fare per far crescere una cultura imprenditoriale solida e aperta. Inoltre, la percentuale di imprese femminili è ancora più bassa: per questo abbiamo deciso di unire le forze non come risposta a una difficoltà, ma come scelta di coerenza e lungimiranza. Il nostro impegno è chiaro: contribuire alla nascita e alla crescita di nuove imprese, rafforzare l’ecosistema locale e diffondere una visione di innovazione che sia davvero inclusiva, sostenibile e consapevole».

Più che un “elevator pitch”

Agli startupper fino ad oggi coinvolti è stata offerta un’opportunità più ampia del classico elevator pitch: la possibilità di raccontare la propria idea, il progetto e il prodotto attraverso interviste curate da Clavarino e Scaliti, pubblicate sul canale LinkedIn di Genova Startup, che conta migliaia di follower e visualizzazioni. Ad oggi sono state realizzate oltre 50 interviste per altrettante startup.

Un progetto corale e un invito aperto

La Fondazione riunisce figure di primo piano del mondo imprenditoriale e tecnologico: Alberto Clavarino, Luca Abatello, Manuela Arata, Maurizio Astuni, Marco Beltrami, Gianluca Caffaratti, Georgia Cesarone, Alessandro Cricchio, Daniele Crippa, Vincenzo Monno, Francesco Natoli, Silvia Pedemonte, Sergio Rossi, Ilaria Scaliti, Annamaria Scotto, Carlo Silva, Massimo Vanzi, Giorgia Zunino.

La Fondazione ha sede presso il Talent Garden di Genova e si propone come soggetto inclusivo e partecipativo, capace di coinvolgere istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini. “È un percorso di lungo periodo da percorrere alla velocità della luce, ricordando il claim di una vecchia pubblicità: niente è impossibile” – conclude Clavarino.