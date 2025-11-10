NTT DATA rafforza la propria leadership nel settore assicurativo con l’acquisizione di Alchemy Technology Services

NTT DATA, leader mondiale nell’intelligenza artificiale, nei servizi tecnologici e di business digitale, ha annunciato l’acquisizione di Alchemy Technology Services, società di consulenza specializzata in tecnologia per il settore assicurativo.

L’operazione rafforza l’impegno di NTT DATA nella trasformazione dell’ecosistema assicurativo globale, e risponde alle sfide attuali ed emergenti in materia di agilità, modernizzazione e scalabilità. Oltre alle solide credenziali nell’ambito della consulenza e di Guidewire, Alchemy vanta una profonda esperienza nel mercato assicurativo specializzato, in particolare nel supporto di ambienti complessi e regolamentati, come il London Market, il più grande mercato di sottoscrizione di (ri)assicurazioni a livello globale. Questo rafforzerà ulteriormente la capacità di NTT DATA di soddisfare le esigenze dei segmenti di nicchia e ad alto valore nel panorama assicurativo globale.

TI PIACE QUESTO ARTICOLO? Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato. Inserisci la tua email <a href='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/ck.php?n=a46db856&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://www.datamanageronline.it/www/delivery/avw.php?zoneid=73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a46db856' border='0' alt='' /></a>

Una visione condivisa per l’innovazione nel settore assicurativo

Questa acquisizione segna una tappa fondamentale nella strategia di NTT DATA volta a guidare il rinnovamento digitale del settore assicurativo, un mercato che, secondo Gartner, quest’anno raggiungerà i 230,7 miliardi di dollari di spesa IT.

Le competenze assicurative di NTT DATA sono supportate da una rete di oltre 15.000 specialisti che operano in 26 Paesi in tutto il mondo. Con oltre 300 clienti a livello globale, l’azienda ha fra i propri clienti 6 delle 10 principali compagnie assicurative in termini di fatturato.

Unendo la propria dimensione globale e l’esperienza maturata con la solida base e le radici locali di Alchemy, NTT DATA si trova in una posizione unica per rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle compagnie assicurative di tutto il mondo.

L’integrazione accelererà gli sforzi di modernizzazione dei sistemi core con agilità e scalabilità, supporterà la trasformazione digitale dei mercati chiave e promuoverà un approccio più intelligente, connesso e basato sui dati nel settore assicurativo. Insieme, le aziende collaboreranno all’innovazione nel campo delle tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale, l’automazione, la sostenibilità e i prodotti assicurativi di nuova generazione.

Valore aggiunto e talenti al centro

L’acquisizione offre un valore aggiunto ai clienti del settore assicurativo grazie all’ampliamento delle capacità nell’implementazione di sistemi core, nella trasformazione digitale, nei test e nella gestione delle applicazioni.

Il team di Alchemy fungerà da Centro di Eccellenza Globale, contribuendo a definire e realizzare programmi di trasformazione complessi per le compagnie assicurative di tutto il mondo. Il modello operativo unico di Alchemy sarà adottato a livello internazionale, con un approccio formativo accademico esteso per supportare i team in altre sedi nel mondo.

Il modello di formazione pionieristico di Alchemy, che dal 2018 ha formato oltre 200 professionisti, sarà ulteriormente potenziato sotto la guida di NTT DATA.

Un futuro unificato

NTT DATA e Alchemy si impegnano a realizzare un processo di integrazione collaborativo, trasparente e autentico. La partnership si basa su valori condivisi quali il lavoro di squadra, lo sviluppo e l’innovazione, con l’obiettivo di apportare cambiamenti positivi per i clienti, i dipendenti e la community del settore assicurativo in generale.

Bruno Abril, Global Lead, Insurance Industry, NTT DATA, Inc. ha dichiarato: “Unire le forze con Alchemy migliora la nostra capacità di accelerare la trasformazione digitale nel settore assicurativo, rafforzando le nostre ambizioni di crescita strategica e le vaste opportunità che vediamo davanti a noi. La modernizzazione IT nel settore assicurativo P&C non è un trend passeggero, ma una priorità fondamentale del mercato che attira investimenti costanti. Insieme, siamo in una posizione privilegiata per guidare questa trasformazione. Questa acquisizione è la naturale evoluzione della nostra visione condivisa, delle nostre capacità complementari e dei nostri valori allineati, che ci consentono di fornire soluzioni più intelligenti e scalabili in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli assicuratori di tutto il mondo”.

John Harkin, fondatore e CEO di Alchemy, ha dichiarato: “Questo è un momento di orgoglio ed entusiasmo per il nostro team, i nostri clienti e l’intera Regione. Entrare a far parte di NTT DATA apre straordinarie opportunità, non solo per la crescita internazionale, ma anche per ampliare la portata e l’impatto del nostro lavoro. Essendo profondamente legato al nord-ovest dell’Irlanda, sono particolarmente orgoglioso che questa operazione ci consenta di riaffermare e rafforzare il nostro impegno a lungo termine nei confronti di questa zona”.

Will McAllister, Senior Vice President, Managing Director, EMEA, Guidewire Software, ha accolto con entusiasmo l’annuncio: “Siamo lieti di apprendere la notizia dell’acquisizione di Alchemy da parte di NTT DATA. Si tratta di un’importante operazione che, a nostro avviso, aprirà opportunità ancora maggiori per trasformare il settore assicurativo globale. In qualità di partner di lunga data, guardiamo con entusiasmo al proseguimento della collaborazione per portare ai clienti soluzioni sempre più innovative e di valore.”.