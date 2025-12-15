In Friuli a scuola di AI per le imprese con Infostar

La nuova frontiera dell’innovazione aziendale è rappresentata dall’ Intelligenza Artificiale (AI) iper-personalizzata e agentica: sistemi capaci non solo di rispondere a comandi, ma di agire autonomamente e di apprendere profondamente, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni utente e processo aziendale.

Infostar, azienda di Tarcento (Udine) ha colto la centralità di questa evoluzione e ha deciso di posizionarsi in prima linea su questo fronte, adottando una strategia che coniuga eccellenza tecnologica e preparazione del capitale umano.

Per guidare i propri clienti in questa rivoluzione, Infostar ha scelto di stringere un solido legame con Microsoft, concentrando gli sforzi sull’ecosistema di strumenti AI del colosso di Redmond, in particolare su Copilot e sui sistemi basati sugli Agenti. Il team tecnico si occupa dell’implementazione e della personalizzazione degli strumenti di AI (inclusi gli Agenti) all’interno delle infrastrutture aziendali. Questo include l’integrazione di Copilot nei processi operativi, garantendo che l’AI sia non solo presente, ma perfettamente adattata alle specifiche esigenze del business, massimizzando efficienza e innovazione. Infostar riconosce che la migliore tecnologia è inutile senza la giusta competenza. Per questo motivo, l’azienda si impegna a formare il personale aziendale, garantendo che ogni dipendente sia in grado di sfruttare appieno le potenzialità dell’AI agentica.

L’uso ottimale delle tecnologie AI iper personsalizzate degli Agenti richiede un profondo cambio di paradigma e l’acquisizione di nuove competenze. La formazione non è più un facoltativo, ma un elemento fondamentale per il successo.

‘In questo contesto, la nostra Academy Level UP sta svolgendo un lavoro straordinario. L’Academy offre percorsi di formazione mirati che vanno oltre la semplice conoscenza del software , insegnando ai dipendenti come interagire con gli strumenti di AI, come sfruttare gli Agenti per automatizzare compiti complessi e, soprattutto, come integrare eticamente l’AI nel processo decisionale quotidiano’ ha affermato Cristian Feregotto, Ceo di Infostar.

Attraverso i programmi di Level UP, Infostar assicura che il personale non si limita a subire l’innovazione, ma ne diventi il vero motore.