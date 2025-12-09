Lima (Enovis) accelera il controllo qualità con Sinergest

Il nuovo modulo integrato con ERP e WMS riduce tempi e passaggi nelle ispezioni dei materiali, migliorando la precisione dei controlli e l’efficienza logistica negli stabilimenti italiani di Lima

Lima, realtà del Gruppo Enovis, rinnova la propria fiducia in Sinergest, scegliendo il modulo software “Controlli in Accettazione” per rendere più efficiente sia il controllo qualità di materie prime, o semilavorati nei processi in ingresso sia la personalizzazione per le esigenze produttive. Lima è attiva nel settore medicale e propone dispositivi ortopedici, fabbricati in due stabilimenti, uno a Villanova di San Daniele del Friuli (Ud), l’altro a Segesta (Tp).

«Oggi rientra nella divisione International Surgical di Gruppo Enovis, insieme a Mathys, impresa svizzera che ha sede a Bettlach e si occupa di prodotti ortopedici impiantabili» – spiega Pierluigi Comisso, IT business solution manager di Enovis. Sinergest è partner di Lima da oltre dieci anni. La prima installazione ha riguardato una soluzione QMS (Quality Management System), che ha proposto moduli che vanno dalla gestione delle conformità alla gestione della manutenzione, fino alla gestione documentale degli aspetti qualitativi.

LOGISTICA E QUALITÀ INTEGRATE

«L’ultimo modulo installato presidia il processo dell’incoming inspection, integrandosi con il WMS e ERP. «Ora la pianificazione dei controlli è sincronizzata con la gestione fisica del materiale» – continua Pierluigi Comisso. «Abbiamo superato la gestione manuale e cartacea, eliminando tempi morti e riducendo gli spostamenti degli operatori. La logistica interna è più snella e le verifiche di qualità sono tracciabili».

La nuova soluzione automatizza il dialogo tra logistica e controllo qualità: il sistema richiama in tempo reale i materiali da verificare, seguendo un piano condiviso con l’ufficio di pianificazione e basato su priorità predefinite. La gestione dei materiali e del controllo è completamente digitalizzata: il software Sinergest registra e traccia tutte le caratteristiche dei prodotti in ingresso, garantendo uniformità e tracciabilità lungo l’intero processo. «È stato un vero e proprio cambio di paradigma» – dichiara Comisso. «Sia dal punto di vista della gestione del prodotto che delle mansioni delle business unit coinvolte».

TRE SISTEMI, WORKFLOW UNICO

Il progetto si è sviluppato in due fasi successive. La prima, avviata nell’autunno 2024, ha informatizzato il processo di controllo in accettazione, con un modulo personalizzato per gestire le specificità produttive di Lima. Nella seconda, completata a settembre, il sistema è stato integrato con il WMS per la gestione del magazzino automatico. Il modulo è stato completamente integrato con l’ERP JD Edwards e con i moduli “Non Conformità” della piattaforma Sinergest Suite.

«Approccio interdisciplinare e know-how sono stati la chiave. Tre team e due partner tecnologici hanno lavorato fianco a fianco per portare a termine il progetto» – spiega Comisso. «Da un lato Sinergest per la parte QMS, e dall’altro Beta 80 con la soluzione Stockager, che ha seguito l’introduzione del WMS e il dialogo tra i due sistemi e il team Lima per il coordinamento tra IT e Business». L’ERP ha fornito l’infrastruttura portante del sistema: l’integrazione tra ERP, magazzino e qualità ha permesso di migliorare la tempestività nelle forniture.

Anche se i dati quantitativi dettagliati arriveranno nei prossimi mesi, i benefici operativi sono già evidenti. «Il controllo dei lotti è più veloce e il flusso logistico complessivo più fluido» – dichiara Comisso. «Abbiamo ridotto i tempi di attraversamento dei materiali e velocizzato il ricevimento merci. Senza dimenticare che in un ambito critico come quello dei dispositivi impiantabili, dove la tempestività influisce direttamente sulla cura dei pazienti, questa efficienza fa la differenza».