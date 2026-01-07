Digitronica.IT rafforza il percorso di sviluppo

Crescita a doppia cifra, raddoppio del fatturato in quattro anni e una strategia basata su software e sicurezza

Il 2025 si chiude per Digitronica.IT con risultati che confermano un percorso di sviluppo ormai consolidato. Per il terzo anno consecutivo la società registra una crescita a doppia cifra, superiore al 20 per cento, proseguendo un trend che negli ultimi quattro anni ha portato al raddoppio del fatturato. «Quest’anno arriveremo a superare i 7 milioni di euro, un traguardo significativo», dichiara Giorgio Danieli, Amministratore delegato dell’azienda.

A novembre 2025 Digitronica.IT è entrata nella classifica delle prime cinquecento aziende italiane per incremento del fatturato nel periodo 2021-2024, collocandosi al 430° posto della graduatoria Leader della Crescita 2026 elaborata da Il Sole 24 Ore e Statista. La classifica comprende società private e quotate. Nel comparto IT software le aziende presenti sono settanta a livello nazionale, sette delle quali con sede in Veneto. «Alla luce dei dati del triennio 2021-2024 e dell’andamento più recente, ritengo plausibile una conferma anche nella prossima edizione», sottolinea Danieli.

Un solido modello di business

«La continuità della crescita conferma la solidità del modello di business e la capacità di creare valore in un mercato, come quello ICT, segnato da forte dinamicità e rapide accelerazioni tecnologiche», spiega Danieli. In parallelo prosegue il lavoro di consolidamento organizzativo dell’azienda, orientato a sostenere lo sviluppo nel tempo e a garantire standard elevati di continuità e qualità del servizio.

Digitronica.IT ha rinnovato tutte le principali certificazioni. Oltre alla ISO 9001, è stata confermata la ISO 27001 sulla sicurezza, che riguarda sia i processi di gestione sia la produzione di servizi e soluzioni. Prosegue anche il programma di investimenti tecnologici. L’azienda sta completando la migrazione delle proprie applicazioni verso architetture cloud o cloud aware. Dopo una prima fase basata su cloud ibrido e infrastrutture IaaS, l’evoluzione punta oggi su un modello a microservizi, più vicino a un’architettura SaaS e a un cloud puro. Resta invariata la libertà di scelta per il cliente.

«Nel settore della sicurezza – spiega Danieli «per anni ha prevalso l’approccio hardware-centrico. Noi abbiamo scelto una direzione diversa, mettendo il software al centro dei sistemi di sicurezza e sviluppando soluzioni robuste e dinamiche, spesso personalizzate, con un rapporto diretto con il cliente».

I sistemi Digitronica.IT si basano su servizi cloud Microsoft con livelli di disponibilità molto elevati, che consentono di progettare architetture orientate al disaster recovery. La centralizzazione dei dati abilita una lettura avanzata delle informazioni generate dai sistemi di sicurezza. Il modello si distingue da quello del system integrator tradizionale. Digitronica.IT utilizza hardware di mercato ma sviluppa internamente il software, evitando la frammentazione tipica dei sistemi separati e convogliando le informazioni in un’unica piattaforma centralizzata.

Innovazione e prospettive future

L’intelligenza artificiale è già integrata nelle soluzioni Digitronica.IT ed è utilizzata ad esempio per l’ottimizzazione delle immagini dei badge e per le traduzioni dell’interfaccia. L’internazionalizzazione rappresenta un’altra direttrice strategica. La presenza in Europa, Medio Oriente e America Latina testimonia la solidità organizzativa e la capacità di gestire contesti complessi. Sul piano normativo, la convergenza tra sicurezza fisica e cyber assume un ruolo importante anche alla luce della NIS2. «Guardando al futuro, prevedo un mercato sempre più orientato alla governance della sicurezza e confermo la nostra roadmap come partner tecnologico affidabile», conclude Danieli.